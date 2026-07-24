Vì sao thế giới dành riêng Ngày 24/7 để thúc đẩy thói quen tự chăm sóc sức khỏe?

Ngày Quốc tế Tự Chăm sóc sức khỏe (International Self-Care Day) 24/7 hằng năm, nhắc mỗi người quan tâm đến bản thân “24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần” trước khi cơ thể phát tín hiệu cầu cứu.

Vì sao cần dành ‘thời gian 24/7’ cho sức khỏe?

Thế giới dành riêng ngày đặc biệt 24/7 làm “Ngày Quốc tế Tự Chăm sóc sức khỏe”, nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động (self-care) trong cộng đồng. Con số này biểu tượng cho vòng quay đồng hồ không ngừng nghỉ - 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần - nhắc nhớ thông điệp mỗi người cần dành nhiều thời gian quan tâm đến sức khỏe bản thân.

24/7 là ngày “Ngày Quốc tế Tự Chăm sóc sức khỏe”, nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động (self-care)

Ngày 24/7 được khởi xướng bởi Quỹ Quốc tế Tự Chăm sóc khỏe (ISF) từ năm 2011, đến nay luôn được hưởng ứng mạnh mẽ bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo WHO, việc chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang chủ động “phòng bệnh” bằng self-care, chính là lời giải cho chuỗi thách thức toàn cầu: già hóa dân số, gia tăng bệnh mạn tính, thiếu hụt nhân lực y tế và chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng cao.

Chọn chủ đề “Tự chăm sóc sức khỏe là ưu tiên hàng đầu trong phòng ngừa”, Ngày Quốc tế Tự Chăm sóc sức khỏe 2026 nhấn mạnh hơn nữa thực tế: Chăm sóc sức khỏe không chỉ diễn ra trong bệnh viện, mà hiện diện trong từng quyết định nhỏ mỗi ngày, những hành động đơn giản tạo ra hiệu quả tích cực lâu dài của mỗi người.

ISF cũng chỉ ra con đường “7 bước” dẫn đến lối sống lành mạnh và hạnh phúc hơn, bao gồm: nâng cao hiểu biết sức khỏe, nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần, tăng cường hoạt động thể chất, ăn uống lành mạnh, giảm thiểu thói quen xấu, thực hành vệ sinh tốt và sử dụng sản phẩm chăm sóc cá nhân hợp lý.

Ở bước 7, Liên đoàn Tự Chăm sóc sức khỏe Toàn cầu (GSCF) nhấn mạnh, self-care để phòng bệnh thậm chí bắt đầu bằng những thứ rất đỗi bình thường, như một tuýp kem đánh răng có chứa fluoride ngừa sâu răng, gói muối bù nước đường uống, sản phẩm bổ sung vi chất, sữa tắm bảo vệ làn da… mà hàng tỷ người sử dụng mỗi ngày. Sử dụng đều đặn, sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân giúp giảm bệnh tật, tránh can thiệp y tế không cần thiết.

Thúc đẩy ‘tự chăm sóc sức khỏe’ tại Việt Nam

Tại Việt Nam, self-care cũng đang trở thành xu hướng của hệ thống y tế hiện đại, khi lần đầu tiên ban hành Luật Phòng bệnh cùng nhiều chính sách mới - đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ miễn phí, phát động phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe…

Hành trình thúc đẩy tự chăm sóc sức khỏe toàn dân, còn có sự chung tay của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực self-care. Nổi bật là Opella với những nỗ lực trao quyền self-care thông qua giáo dục kiến thức, nâng cao hiểu biết, tham mưu chính sách và cung cấp các giải pháp self-care an toàn, dễ tiếp cận.

Cụ thể, Opella hợp tác cùng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (HSPI) để tham mưu các chính sách thúc đẩy self-care dựa trên bằng chứng khoa học. Cả hai bên đã nghiên cứu đánh giá mức độ sẵn sàng của Việt Nam về tự chăm sóc sức khỏe theo khung quốc tế trên gần 600 cán bộ y tế và người dân tại 4 tỉnh, để tìm hiểu nhu cầu và rào cản của người dân trong hành trình tự chăm sóc sức khỏe.

Opella tham mưu cùng HSPI các chính sách thúc đẩy self-care dựa trên bằng chứng khoa học

Xếp hạng 14 chỉ số, Việt Nam đứng thứ 4/10 quốc gia trong khu vực về mức độ sẵn sàng tự chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh nền tảng thuận lợi, nghiên cứu chỉ ra nhiều hướng thúc đẩy self-care hơn nữa, gồm: đẩy mạnh truyền thông chính thống, đẩy nhanh tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử vào VneID để người dân tự tra cứu, thí điểm mô hình self-care cộng đồng để xây dựng chiến lược quốc gia…

Song song đó, Opella mang đến nhiều giải pháp self-care đáp ứng nhu cầu trong nước, tinh chọn từ danh mục thuốc không kê đơn, vitamin, khoáng chất - thực phẩm bổ sung, lớn thứ 3 thế giới. Dải sản phẩm trải rộng từ chăm sóc sức khỏe bên trong (bổ sung canxi, vitamin, men vi sinh...) cho đến bên ngoài (vệ sinh cơ thể mẹ, bé…), nhập khẩu hoặc sản xuất trực tiếp tại nhà máy công suất 90 triệu hộp/năm đạt tiêu chuẩn GMP (WHO), TGA (Úc) và MFDS (Hàn Quốc) tại TP. HCM.

Nhà máy sản xuất của Opella đạt nhiều tiêu chuẩn GMP quốc tế

Mỗi sản phẩm còn gởi gắm nhiều kiến thức self-care đến cộng đồng thông qua truyền thông, marketing có trách nhiệm của nhiều sản phẩm quen thuộc: Calcium Corbiere, Pharmaton, Enterogermina, Telfast, Lactacy…: đơn giản hóa nội dung và công dụng sản phẩm, giúp người dân hiểu rõ và tăng khả năng tiếp cận.

Bên cạnh đó, Opella còn nâng cao chuyên môn cho dược sĩ - “điểm chạm” đưa kiến thức sản phẩm dễ hiểu, dễ tiếp cận đến người tiêu dùng. Năm 2025, 40.000 lượt chuyên viên y tế đã được hỗ trợ chuyên môn qua PharmAcademy, các hội thảo khoa học… để cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng tư vấn hiệu quả cho người dân.

Đối với thế hệ trẻ, Opella đưa kiến thức self-care vào giáo dục học đường, giảng dạy trực quan qua video và tranh ảnh giúp trẻ chủ động ngừa bệnh tiêu hóa. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Vệ sinh học đường” triển khai cùng Quỹ Hy Vọng, được đông đảo giáo viên và học sinh đón nhận.

Opella đồng hành cùng Quỹ hy vọng, đưa kiến thức self-care vào giáo dục học đường

Tiến sĩ Dược Valentina Belcheva, Tổng Giám đốc Opella tại Việt Nam và Campuchia nhấn mạnh: “Opella luôn theo đuổi sứ mệnh mang đến sức khỏe trong tầm tay cho mọi người dân bằng cách đơn giản hóa việc tự chăm sóc sức khỏe. Thông qua nâng cao hiểu biết sức khỏe, mỗi người có thêm kiến thức và giải pháp để chủ động chăm sóc sức khỏe từ những nhu cầu thường nhật”.