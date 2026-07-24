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Thế giới

Xung đột Mỹ - Iran: Vì sao Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Thủ tướng Iraq?

Minh Hạnh

TPO - Theo tờ New York Times, Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ do Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đưa ra, trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp diễn gần hai tuần.

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(Ảnh: Getty Images)

Dẫn lời các quan chức Iran và Iraq, tờ báo cho biết ông al-Zaidi đã mang theo đề xuất này trong chuyến thăm Tehran sau cuộc gặp gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Chi tiết của đề xuất vẫn chưa rõ ràng, nhưng các quan chức Iran mô tả đây là đề xuất duy nhất đang được thảo luận.

Tehran bác bỏ đề xuất này, theo các nguồn tin, vì "không giải quyết được vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz".

Thông tin này chưa được chính quyền Iran xác nhận.

Chuyến đi của ông al-Zaidi là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Iran kể từ khi nhậm chức vào tháng 5. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã đi cùng một phái đoàn cấp cao và gặp Tổng thống Masoud Pezeshkian. Hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương, các diễn biến khu vực, nỗ lực tăng cường an ninh và ổn định.

Các quan chức Iran cho biết cuộc đàm phán cũng bao gồm việc thực hiện những thỏa thuận đã ký trước đó, với việc cả hai chính phủ kêu gọi hợp tác rộng rãi hơn trong thương mại, năng lượng, vận tải và các vấn đề khu vực.

Theo truyền thông Iran, Thủ tướng al-Zaidi đã gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi.

Thông tin cũng cho biết, các quan chức Iran đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xung đột rộng hơn nếu Tổng thống Mỹ Trump thực hiện lời đe dọa tấn công Tehran và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác.

Tờ báo nêu rõ, hai quan chức Iran nói rằng những cuộc tấn công như vậy sẽ khiến Tehran mở rộng chiến dịch trong khu vực, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào Tel Aviv và yêu cầu phong trào Houthi của Yemen đóng cửa eo biển Bab al-Mandab.

Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran trong đêm thứ 13 liên tiếp vào rạng sáng 24/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo.

Căng thẳng khu vực đã leo thang trong hai tuần qua sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố vào ngày 8/7, rằng thỏa thuận ngừng bắn được nêu trong bản ghi nhớ hợp tác Mỹ - Iran hồi tháng trước không còn hiệu lực.

Kể từ đó, Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tấn công qua lại. Washington nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm bên trong lãnh thổ Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã tấn công các cơ sở và thiết bị quân sự của Mỹ ở một số quốc gia trong khu vực.

Minh Hạnh
New York Times
#Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ #xung đột Mỹ Iran #tin tức Mỹ Iran #Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi #đàm phán ngừng bắn Mỹ Iran

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