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Chiếu, chai nhựa và rác ngổn ngang… cạnh thùng rác trên bờ biển Cửa Lò

Thu Hiền

TPO - Sau khi trải chiếu ăn uống trên bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), một nhóm người rời đi, bỏ lại nhiều rác thải ngay cạnh thùng rác công cộng, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 24/7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video ghi lại cảnh một khu vực bãi biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) ngập rác sau cuộc ăn uống của một nhóm người. Những hình ảnh do ông Nguyễn Thế Sơn - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến bình luận.

Theo ghi nhận, tại khu vực phía Đông đường Bình Minh, một tấm chiếu vẫn được để lại trên bãi cát, xung quanh là túi ni lông, chai nhựa, hộp đựng thức ăn và nhiều loại rác sinh hoạt khác. Đáng chú ý, chỉ cách hiện trường khoảng 5 m là một thùng rác công cộng nhưng toàn bộ rác thải vẫn bị bỏ lại trên bãi biển.

Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi thiếu ý thức, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý các trường hợp xả rác nhằm giữ gìn hình ảnh bãi biển Cửa Lò xanh, sạch, đẹp.

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Hình ảnh rác thải ngổn ngang dọc bờ biển Cửa Lò, Nghệ An.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Sơn xác nhận vụ việc và cho biết khu vực xảy ra sự việc chưa được lắp camera giám sát nên rất khó xác định nhóm người vi phạm.

Theo ông Sơn, dọc bãi biển Cửa Lò đã lắp đặt 20 bảng nội quy, trong đó quy định rõ việc cấm trải bạt, chiếu để ăn uống và cấm xả rác bừa bãi tại bãi biển công cộng. “Nhóm người có thể ăn uống vào rạng sáng nên không bị phát hiện trong quá trình tuần tra”, ông Sơn cho hay.

Trước đó, từ ngày 28/4, UBND phường Cửa Lò đã ban hành quy định cấm kinh doanh tự phát, bán hàng rong và trải bạt, chiếu ăn uống tại khu vực quảng trường, lâm viên và dọc tuyến đường Bình Minh. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, đồng thời đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo lãnh đạo UBND phường Cửa Lò, việc siết chặt quản lý nhằm xây dựng hình ảnh điểm du lịch văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức của người dân và du khách vẫn là yếu tố quyết định để giữ gìn môi trường biển.

Thu Hiền
#bãi biển #rác thải #Cửa Lò #ý thức cộng đồng #du lịch #bảo vệ môi trường

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