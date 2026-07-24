Vinh quang Việt Nam 2026: Tôn vinh 13 tập thể, cá nhân truyền cảm hứng

TPO - Chiều 24/7, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo thông tin về Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026. Sự kiện do Báo Lao Động chủ trì thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu khai mạc họp báo, bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh các chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cung cấp thông tin về chương trình.

Năm 2026, Chương trình Vinh quang Việt Nam tôn vinh 13 điển hình tiên tiến là những nhà khoa học, thầy thuốc tận tụy, doanh nhân tiên phong, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng các nhà ngoại giao, nhà văn hóa, nhà giáo và người lao động xuất sắc trên mọi miền Tổ quốc.

Đánh giá về các gương mặt được tôn vinh, bà Thái Thu Xương nhấn mạnh: “Dù mang những câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở tinh thần 'Kiến tạo và Cống hiến'. Họ là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, ý chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm và khát vọng phụng sự đất nước.”

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tin tưởng, tinh thần của Vinh quang Việt Nam 2026 sẽ tiếp thêm động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động giỏi, nâng cao năng suất, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đại diện cho các tập thể, cá nhân được tôn vinh, Đại tá Lý Hương Ly - đại diện Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) khẳng định, danh hiệu này vừa là niềm tự hào, vừa là sứ mệnh mới. “Chúng tôi hiểu rằng vinh quang không phải là điểm đến mà là khởi đầu cho những trách nhiệm lớn lao hơn. Đây sẽ là động lực để đơn vị tiếp tục đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - kỹ thuật và chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,” Đại tá Lý Hương Ly nhấn mạnh.

Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào 9h00 ngày 28/7 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (165 Xã Đàn, Hà Nội). Chương trình do Báo Lao Động tổ chức với sự phối hợp của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng nhiều bộ, ngành.