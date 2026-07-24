Công đoàn Bắc Ninh: Chỗ dựa vững chắc của gần 700.000 công nhân

Sau 97 năm đồng hành cùng giai cấp công nhân Việt Nam, Công đoàn Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của gần 700.000 đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngày 24/7, trong không khí trang trọng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cùng các thế hệ cán bộ ôn lại chặng đường lịch sử đầy tự hào; đồng thời nhìn lại hành trình phát triển của Công đoàn Bắc Ninh sau một năm hợp nhất, khẳng định quyết tâm tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phát biểu tại chương trình, ông Thạch Văn Chung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, suốt 97 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam không ngừng trưởng thành, luôn là lực lượng nòng cốt đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử.

Ông Thạch Văn Chung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại chương trình.

Điểm sáng của phong trào công nhân

Hòa chung dòng chảy lịch sử ấy, Công đoàn tỉnh Bắc Ninh hôm nay kế thừa truyền thống của Công đoàn Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Bắc qua nhiều giai đoạn sáp nhập, chia tách.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, từ một vùng quê thuần nông, Bắc Ninh đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.

Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh có 52 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó 33 khu công nghiệp đã hoàn thành đầu tư hạ tầng với hàng nghìn dự án thứ cấp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Bắc Ninh tham dự chương trình.

Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, Canon, Foxconn, Amkor Technology, Hana Micron, Goertek, Luxshare... đã lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến đầu tư, tạo việc làm cho gần 700.000 đoàn viên, người lao động.

Đội ngũ công nhân Bắc Ninh ngày càng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, trở thành lực lượng sản xuất chủ lực, góp phần quan trọng đưa Bắc Ninh liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), xuất khẩu và tăng trưởng công nghiệp.

Trong bối cảnh đó, tổ chức Công đoàn Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người lao động; đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Một dấu ấn đặc biệt được ông Thạch Văn Chung nhấn mạnh là Bắc Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước sau sáp nhập kết nạp đoàn viên là người lao động nước ngoài vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Việc làm này không chỉ thể hiện tinh thần hội nhập mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, nhân văn, nơi người lao động Việt Nam và nước ngoài cùng được tôn trọng, sẻ chia và cống hiến.

"Những nhà máy không chỉ là nơi sản xuất mà còn trở thành ngôi nhà chung của người lao động nhiều quốc gia", ông Chung khẳng định.

Đại biểu dự chương trình.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh khẳng định, truyền thống quý báu của Công đoàn Việt Nam được hun đúc từ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và sự gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân.

Đó cũng là nền tảng để Công đoàn Bắc Ninh tiếp tục đổi mới hoạt động trong giai đoạn phát triển mới, nhất là sau một năm thực hiện sáp nhập.

Theo ông Thạch Văn Chung, những kết quả bước đầu sau hợp nhất đã tạo tiền đề quan trọng để tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, sự quan tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Công đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

"Đó sẽ là nguồn lực nội sinh quan trọng để xây dựng một Bắc Ninh bản sắc, văn hóa, nhân văn, nhân ái và phát triển", Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam" cho 45 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam, ghi nhận những cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ công đoàn trong hành trình gần một thế kỷ đồng hành cùng người lao động.