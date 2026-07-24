Một 'cò' đất ở Phú Thọ lừa đảo gần 13 tỷ đồng

TPO - Ngày 24/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Khánh Linh (SN 1990, trú xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn nhận môi giới, chuyển nhượng và làm thủ tục đất đai, Linh đã chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng của nhiều người dân.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Khánh Linh.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, lợi dụng sự tin tưởng của người dân cùng những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Linh lợi dụng việc có nhiều mối quan hệ xã hội, tự giới thiệu bản thân có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai nhằm tạo dựng lòng tin với người dân. Từ đó, đối tượng đứng ra nhận chuyển nhượng, môi giới mua bán, sang tên quyền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho nhiều người.

Sau khi nhận tiền hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ các bị hại, Linh không thực hiện đúng các cam kết mà sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng đã bán một thửa đất cho nhiều người khác nhau; tự ý mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác đi cầm cố, thế chấp hoặc tiếp tục chuyển nhượng đất để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với phương thức, thủ đoạn trên, nhiều người dân đã trở thành bị hại, số tiền bị chiếm đoạt trong mỗi trường hợp từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm của các bị hại, xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 12,7 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ nhiều giao dịch khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.