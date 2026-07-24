Trung ương yêu cầu tiếp tục ‘tinh chỉnh’ hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong

TPO - Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, trong thời gian tới, cần tiếp tục “tinh chỉnh” để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo thông báo kết quả hội nghị, Trung ương thông qua kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khẳng định, chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh hoạ.



Đây cũng là quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, trong thời gian tới, cần tiếp tục “tinh chỉnh” để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong; đồng thời, chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ Nhân dân; bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.