Trung ương Đảng thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo thông báo kết quả hội nghị, Trung ương đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện Đề án, hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Một góc tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: PV.



Theo đề án, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính của tỉnh, có diện tích hơn 6.231km², vượt xa tiêu chuẩn tối thiểu 2.500km²; dân số hơn 1,5 triệu người.

Năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa của Quảng Ninh đạt 81,23%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 45% theo quy định. Số phường chiếm khoảng 55,6% tổng số đơn vị hành chính cấp xã, cũng vượt tiêu chuẩn từ 30% trở lên.

Tháng 7/2026, Quảng Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, hoàn tất một trong 7 điều kiện pháp lý quan trọng nhất để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Về phát triển kinh tế, năm 2025, GRDP của Quảng Ninh ước tăng 11,89%, đưa quy mô nền kinh tế lên hơn 368.445 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 84.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 68.150 tỷ đồng. Du lịch tiếp tục giữ vai trò ngành kinh tế chủ lực khi đón 21,28 triệu lượt khách, mang về doanh thu khoảng 57.000 tỷ đồng.

Hiện tỉnh Quảng Ninh đã đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương. Việc lấy ý kiến nhân dân được triển khai rộng khắp, công khai, minh bạch, dân chủ. Kết quả 99,96% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã đồng ý với chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh. Đề án cũng đã được HĐND tỉnh thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành.

Trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh có diện tích tự nhiên là 4.713,75km², dân số 3.989.623 người; quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước và thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước, đứng thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng, thu hút FDI đứng thứ 2 cả nước và là 1 trong 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số năm 2025; thu ngân sách trên 123.604,21 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 5.852 USD.

Theo định hướng, Bắc Ninh được xây dựng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chủ yếu; phát triển công nghiệp công nghệ cao, hình thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.