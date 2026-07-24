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Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N.Tolstoy 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bình Giang

TPO - Ngày 24/7, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy đã họp, bỏ phiếu nhất trí trao giải năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm

Theo TTXVN, tham dự cuộc bình bầu từ thành phố Saint Petersburg theo hình thức trực tuyến, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Tổng Giám đốc Nhà hát Bolshoi, Giám đốc nghệ thuật kiêm Giám đốc Nhà hát Mariinsky (Saint Petersburg), Nghệ sĩ Nhân dân Nga Valery Gergiev nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời giữ vững bản sắc văn hóa riêng trong bức tranh đa sắc của thế giới.

Các thành viên Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy đặc biệt ghi nhận đóng góp của nhà lãnh đạo Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng đất nước, đóng góp thành công vào sự nghiệp vì sự công bằng trên thế giới, tôn trọng luật pháp quốc tế, quảng bá ra thế giới truyền thống yêu hoà bình, nhân văn và đối thoại của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Các đại diện Hội đồng Giám khảo khác như Tổng Giám đốc Bảo tàng Nhà nước Lev N. Tolstoy, hậu duệ của đại văn hào Tolstoy, ông Vladimir Tolstoy (Nga), nhà hoạt động xã hội người Pháp Pierre de Gaulle, Ủy viên Ban Chấp hành Quốc gia đảng Đại hội Dân tộc Phi, nghị sĩ Quốc hội Nam Phi Lindiwe Sisulu nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn những giá trị nhân văn cốt lõi mà các nhân vật lịch sử, như đại văn hào Lev Tolstoy cùng nhiều đại diện của các dân tộc khác, đã giành nhiều tác phẩm nổi tiếng của mình để lan tỏa đến nhân loại.

Họ cũng đặc biệt ghi nhận thành công của Việt Nam trong phát triển và hội nhập. Từ quốc gia gần như bị tàn phá hoàn toàn trong chiến tranh, Việt Nam đã phục hồi và đạt được tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều dân tộc trên thế giới cùng phấn đấu trong sự nghiệp vì hoà bình.

Vì những thành tựu đó, tất cả thành viên Ban Giám khảo nhất trí bỏ phiếu chọn trao giải thưởng Lev Tolstoy năm 2026 cho lãnh đạo cao nhất của Việt Nam - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tôn vinh sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa các dân tộc.

Đây là lần thứ ba Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy được trao. Năm 2024, giải thưởng đầu tiên được trao cho Liên minh châu Phi, vì những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp củng cố hòa bình. Năm 2025, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev nhận giải thưởng này.

Giải thưởng được Hội đồng gồm các nhà hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa có uy tín từ Argentina, Belarus, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Nam Phi và Nhật Bản bầu chọn.

Lễ trao giải Lev Tolstoy năm 2026 tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ diễn ra vào thời gian thích hợp.

Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy là một trong những giải thưởng uy tín quốc tế do Nga khởi xướng, nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc.

Giải thưởng mang tên đại văn hào Lev Tolstoy - nhà văn, nhà tư tưởng nổi tiếng của Nga và có ảnh hưởng sâu rộng đối với các tư tưởng về hòa bình, phi bạo lực và đạo đức trên toàn thế giới.

Theo ban tổ chức, giải thưởng hướng tới việc ghi nhận những đóng góp thiết thực trong giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa.

Bình Giang
#Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

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