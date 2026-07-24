Quảng Ngãi: Bí thư Đảng ủy xã tử vong sau tai nạn giao thông

TPO - Ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Kôi (tỉnh Quảng Ngãi), đã tử vong sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 24.

Chiều 24/7, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Kôi, đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, khoảng 18h5 ngày 23/7, tại Km163+278 Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) ô tô do ông Nguyễn Xuân S. (59 tuổi) điều khiển, chở ông Nguyễn Văn Thủy thì xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, ông Nguyễn Văn Thủy đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Thủy (48 tuổi, quê quán xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Trong quá trình công tác, ông được đánh giá là cán bộ có tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp cho địa phương.

Với những thành tích đạt được, ông nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (cũ), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen; đồng thời được Tỉnh ủy Kon Tum tặng thư khen vì những đóng góp trong công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trước khi qua đời, ông Nguyễn Văn Thủy giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Kôi (tỉnh Quảng Ngãi).