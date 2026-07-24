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Hé lộ khu vực nghi hố chôn tập thể liệt sĩ ở Cầu Vịnh Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Sau hơn nửa thế kỷ, từ tín hiệu radar xuyên đất và những tư liệu không ảnh năm 1969, Tây Ninh đang lần tìm dấu tích hố chôn tập thể, mở thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Ngày 24/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phối hợp Tổ Công tác Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) triển khai khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất (GPR) tại khu vực ấp Vịnh, xã Hảo Đước.

Kết quả bước đầu ghi nhận một vùng đất có dấu hiệu bị xáo trộn, nghi là hố lớn, trùng với nguồn tin về nơi địch từng chôn lấp nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong kháng chiến.

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Cận cảnh không ảnh chụp năm 1969 tại khu vực ấp Cầu Vịnh, nơi nghi có hố bom từng chôn tập thể nhiều cán bộ, chiến sĩ giải phóng hy sinh trong kháng chiến. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Cuộc khảo sát được thực hiện tại khu vực được nhiều nhân chứng, cựu chiến binh và các nguồn tư liệu lịch sử xác định là địa điểm nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ.

Theo các nguồn thông tin thu thập được, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tại khu vực cầu Vịnh (ấp Vịnh, xã Hảo Đước), địch từng sử dụng máy ủi gom thi thể nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh rồi lấp xuống một hố bom nhằm phi tang dấu vết. Vị trí nghi vấn nằm cách cầu Vịnh khoảng 70 m về phía Đông và cách mép đường khoảng 20 m.

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Ảnh khu vực Cầu Vịnh chụp năm 1972 - Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Để kiểm chứng thông tin, lực lượng chuyên môn đã sử dụng thiết bị radar xuyên đất khảo sát trên diện tích khoảng 2.000 m².

Kết quả bước đầu cho thấy xuất hiện một vùng đất có dấu hiệu bị xáo trộn, nghi là một hố lớn với bề rộng hơn 15 m. Dữ liệu từ thiết bị ghi nhận độ sâu khảo sát khoảng 6 m, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được hết đáy hố.

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Ảnh khu vực Cầu Vịnh chụp năm 1984 - Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh
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Ảnh khu vực ấp Cầu Vịnh chụp năm 2022 - Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục xử lý, phân tích dữ liệu địa vật lý để đánh giá chính xác cấu trúc dưới lòng đất, từ đó xác định khả năng tồn tại hố chôn tập thể và xây dựng phương án khảo sát, khai quật trong thời gian tới.

Việc ứng dụng công nghệ radar xuyên đất được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả tìm kiếm, giảm phạm vi đào bới và tăng độ chính xác trong quá trình xác minh các địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ sau hàng chục năm địa hình, địa vật đã thay đổi.

Hoạt động khảo sát tại Hảo Đước là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 50/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Mọi thông tin có thể gửi về Trung tá Phạm Quốc Phong, Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh (điện thoại: 0984.016.819).

Nguyễn Tiến
#liệt sĩ #Cầu Vịnh #Tây Ninh #quy tập #hố chôn #kháng chiến #đền ơn đáp nghĩa

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