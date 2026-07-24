Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

CẦN THƠ:

Sạt lở kéo sập 4 căn nhà ven sông, thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng

Cảnh Kỳ

TPO - Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại bờ sông Cái Sắn, ven Quốc lộ 80 qua TP. Cần Thơ, làm sập 4 căn nhà, thiệt hại ước gần 2,5 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh (TP. Cần Thơ) cho biết, vụ sạt lở xảy ra ngày 24/7. Vị trí sạt lở dài khoảng 35m, ăn sâu vào bờ khoảng 15m, ảnh hưởng 4 căn nhà.

Tổng giá trị thiệt hại ước gần 2,5 tỷ đồng, trong đó có một cửa hàng vật liệu xây dựng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

satlo-2.jpg
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: CTV

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản đến nơi an toàn, khắc phục tạm thời giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Địa phương tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn đánh giá diễn biến khu vực sạt lở, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

satlo.jpg
Các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục sự cố.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn TP. Cần Thơ đã ghi nhận hơn 230 điểm sạt lở, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn thiệt hại hoàn toàn, ảnh hưởng nhiều tuyến đường giao thông.

Cảnh Kỳ
#sạt lở #Cần Thơ #thiệt hại #sông Cái Sắn #bão lũ #ứng phó thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe