Hai bé trai đuối nước: Một bé tử vong, một bé mất tích

TPO - Hai bé trai được người dân phát hiện đuối nước trên rạch Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), một bé được cứu lên bờ đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, một bé đang mất tích.

Tối 24/7, trong cơn mưa, nước chảy xiết, lực lượng tìm kiếm thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Mỹ Thới (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh An Giang) cùng lực lượng địa phương, người dân tìm kiếm một bé trai bị đuối nước đang mất tích trên rạch Long Xuyên, phường Long Xuyên (An Giang).

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h10 cùng ngày, người dân phát hiện hai bé trai đuối nước trên rạch Long Xuyên.

Nạn nhân là cháu Đ.M.T. (SN 2015) và cháu V.H.L. (SN 2017), cùng ngụ phường Long Xuyên.

Nhận được tin báo, Công an phường Long Xuyên đã có mặt cùng người dân tham gia cứu nạn.



Lực lượng tìm kiếm đã đưa được cháu L. lên bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu, nhưng cháu L. không qua khỏi.

Riêng cháu T. vẫn đang mất tích.