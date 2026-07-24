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Thế giới

Anh tuyên bố sẵn sàng bảo vệ đất nước sau cảnh báo của Iran

Bình Giang

TPO - Chính phủ Anh vừa khẳng định các lực lượng vũ trang đã sẵn sàng bảo vệ đất nước trước mọi cuộc tấn công, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo London chớ cho phép máy bay ném bom Mỹ cất cánh từ căn cứ tại Anh.

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Máy bay ném bom B-1 của Mỹ bay qua cánh đồng gần căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh ngày 19/6. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố đưa ra ngày 23/7, IRGC nói rằng Mỹ đã thực hiện các phi vụ ném bom vào Iran từ căn cứ không quân Fairford ở tây nam nước Anh, tuyên bố bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công đều sẽ trở thành mục tiêu chính đáng của Tehran.

Tuần trước, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham được báo cáo rằng London tái khẳng định cam kết với thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh cho mục đích mà chính phủ gọi là “phòng vệ tập thể của khu vực”.

“Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đều sẵn sàng bảo vệ Vương quốc Anh trước bất kỳ hình thức tấn công nào, dù diễn ra trên lãnh thổ hay xuất phát từ bên ngoài”, người phát ngôn Chính phủ Anh cho biết.

“Điều này bao gồm việc triển khai hệ thống phòng thủ nhiều lớp trước các mối đe dọa từ trên không và tên lửa, với sự tham gia của Hải quân Hoàng gia, Lục quân Anh và Không quân Hoàng gia, được trang bị nhiều năng lực hiện đại và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO”, người phát ngôn nói thêm.

Ngày 22/7, Chính phủ Anh cho biết thỏa thuận hiện có giữa London và Washington bao gồm hỗ trợ các chiến dịch phòng thủ của Mỹ, nhằm làm suy giảm năng lực tên lửa mà Tehran dùng để tấn công tàu biển ở eo biển Hormuz.

Đáp lại lời cảnh báo của Iran, người phát ngôn Chính phủ Anh cho biết lập trường của London không thay đổi. Anh cam kết bảo vệ người dân, lợi ích và các đồng minh phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời tránh bị cuốn vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Trong khi đó, Mỹ vừa tiến hành đêm không kích thứ 13 liên tiếp vào Iran, sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời gần như sụp đổ hoàn toàn. Đáp trả, Tehran phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia Ả-rập láng giềng.

Hồi tháng 3, Iran được nói là đã phóng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự chung của Mỹ - Anh tại đảo Diego Garcia trên Ấn Độ Dương, nhưng đều không trúng mục tiêu.

Ngày 2/3, máy bay không người lái Shahed của Iran đã gây hư hại nhẹ sau khi tấn công căn cứ không quân Akrotiri của Anh ở miền nam đảo Síp. Sau đó, Anh tuyên bố căn cứ này không nằm trong thỏa thuận phòng thủ với Mỹ.

Các chuyên gia tin rằng Iran có thể sở hữu loại tên lửa đủ tầm bắn tới London, nhưng có thể với độ chính xác thấp.

Trong nhiều năm qua, Anh liên tục cáo buộc Iran tấn công mạng, sử dụng các băng nhóm tội phạm và lực lượng ủy nhiệm để nhắm vào người bất đồng chính kiến trên lãnh thổ Anh. Các cơ quan an ninh nước này cho biết, trong vòng 1 năm qua họ đã phát hiện 20 âm mưu bị cáo buộc liên quan đến Iran.

Trong tháng này, 2 công dân Romania bị cáo buộc hành động theo chỉ đạo của Iran để tấn công 1 nhà báo làm việc cho cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư tại London.

Tehran luôn phủ nhận cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công nói trên, cho rằng đó là những điều vô căn cứ và mang động cơ chính trị.

Bình Giang
Theo Reuters
#Anh #Iran #Chiến tranh Mỹ - Iran #Eo biển Hormuz

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