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Tây Ninh kêu gọi cung cấp thông tin về hố chôn tập thể nghi có liệt sĩ ở Cầu Vịnh

Nguyễn Tiến

TPO - UBND tỉnh Tây Ninh kêu gọi cựu chiến binh, cựu du kích, thân nhân liệt sĩ và người dân cung cấp thông tin về các liệt sĩ còn mất tích tại khu vực Cầu Vịnh, ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 24/7, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến các liệt sĩ còn mất tích tại khu vực Cầu Vịnh (ấp Vịnh, xã Hảo Đước), phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đây là hoạt động thuộc Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Tây Ninh tìm nhân chứng xác minh hố chôn tập thể nghi có hài cốt liệt sĩ.
﻿Ảnh: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, ngày 21/7, đơn vị đã phối hợp Tổ công tác Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực ấp Vịnh, xã Hảo Đước nhằm xác minh các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Qua các nguồn thông tin thu thập được, trong thời kỳ kháng chiến, khu vực Cầu Vịnh từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Sau các trận đánh, địch được cho là đã dùng máy ủi thu gom thi thể nhiều cán bộ, chiến sĩ giải phóng rồi lấp xuống một hố bom.

Khu vực nghi vấn nằm cách Cầu Vịnh khoảng 70 m về phía đông và cách mép đường khoảng 20 m. Kết quả khảo sát ban đầu trên diện tích khoảng 2.000 m² cho thấy có một vùng đất bị xáo trộn, nghi là hố lớn rộng hơn 15 m. Thiết bị radar khảo sát đến độ sâu khoảng 6 m nhưng chưa xác định được hết đáy hố.

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Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Tây Ninh được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm. Ảnh: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh

Hiện các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục tổng hợp, phân tích dữ liệu để đánh giá, kết luận, làm cơ sở triển khai các bước xác minh và tìm kiếm tiếp theo.

Để có thêm căn cứ xác minh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan; cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực Cầu Vịnh, xã Hảo Đước nếu biết thông tin về các trận đánh, vị trí chôn cất, nơi địch thu gom thi thể liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ thì kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đội K71 tiếp tục phát hiện thêm liệt sĩ ở xã Tân Thành

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, ngày 23/7, Đội K71 đã quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong ngày 24/7, cán bộ, chiến sĩ Đội K71 phát hiện thêm một bộ hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,4 m, cách vị trí quy tập trước đó gần 200 m.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình, bảo đảm trang nghiêm và chặt chẽ.

Nguyễn Tiến
#Tây Ninh #liệt sĩ #hố chôn tập thể #Cầu Vịnh #thông tin

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