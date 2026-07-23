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Hỗ trợ sửa chữa nhà, tặng sổ tiết kiệm cho cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026) và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), doanh nhân Phạm Thị Minh Hường phối hợp với Báo Tiền Phong và Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở và sổ tiết kiệm, tổng số tiền 165 triệu đồng cho các cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/7, doanh nhân Phạm Thị Minh Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Giám đốc Công ty Gold Phúc (Lào), cùng đại diện Báo Tiền Phong và Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị đã trao hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 3 cựu TNXP sinh sống tại phường Đồng Thuận, xã Cam Hồng và xã Sen Ngư.

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Doanh nhân Phạm Thị Minh Hường trao biển tượng trưng 10 sổ tiết kiệm cho Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Trị.

Trường hợp thứ nhất là vợ chồng bà Đặng Thị Miết (SN 1952) và ông Lê Tiến Dũng (SN 1950), đều là cựu TNXP thuộc đơn vị Đ104, hiện sinh sống tại tổ dân phố Phú Xá, phường Đồng Thuận.

Cả hai vợ chồng đều bị ảnh hưởng chất độc da cam. Dù đã 10 lần sinh con nhưng chỉ nuôi được một người con gái. Tuy nhiên, người con này cũng mắc bệnh do nhiễm chất độc da cam và sinh được hai con nhưng không có chồng, hiện sống cùng bố mẹ già. Ngôi nhà cấp 4 đã nứt tường, phần mái phía sau xuống cấp, mất an toàn trong mùa mưa lũ.

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Doanh nhân Phạm Thị Minh Hường trao 50 triệu đồng sửa chữa nhà ở cho vợ chồng cựu TNXP Miết - Dũng.

Doanh nhân Phạm Thị Minh Hường đã trực tiếp trao 50 triệu đồng cho vợ chồng bà Miết - ông Dũng, đồng thời mong muốn Hội Cựu TNXP địa phương hỗ trợ gia đình sớm sửa chữa lại nhà trước mùa mưa lũ.

Trường hợp thứ hai là bà Trần Thị Trí (SN 1958, thôn Thanh Mỹ 2, xã Cam Hồng), từng công tác tại C26, Sư đoàn Thủy lợi Lệ Ninh. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, chồng là cựu TNXP đã qua đời năm 2021. Hiện bà một mình chăm sóc người con trai bị bệnh. Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mái lợp fibro xi-măng mục nát, cần được sửa chữa.

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Trao 30 triệu hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho bà Trần Thị Trí.

Trường hợp còn lại là bà Trần Thị Dí (SN 1955, thôn Liêm Bắc, xã Sen Ngư), nguyên thuộc đơn vị C1-N29-P31. Bà sống một mình, không chồng con, căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, dột nát. Doanh nhân Phạm Thị Minh Hường đã trực tiếp trao cho mỗi gia đình 30 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa nhà.

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Trao 30 triệu đồng sửa chữa nhà ở cho bà Trần Thị Dí.

Ngoài ra, doanh nhân Phạm Thị Minh Hường cũng trao 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng, tặng các cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Mởi ở thôn Lộc Thượng, xã Lệ Thủy (bị mổ não, nằm liệt giường), ngoài sổ tiết kiệm còn được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng tiền mặt.

Đại diện Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân những người từng cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, góp phần giúp các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, nhất là trước mùa mưa bão.

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Riêng trường hợp bà Trần Thị Mởi, ngoài sổ tiết kiệm doanh nhân Phạm Thị Minh Hường còn trao thêm 5 triệu đồng tiền mặt.

Nghĩa cử của nhà tài trợ, Báo Tiền Phong và Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chung tay cùng cộng đồng trong việc chăm lo đời sống các cựu TNXP - những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Nam
#cựu TNXP #Phạm Thị Minh Hường #doanh nhân #trao hỗ trợ sửa chữa nhà #sổ tiết kiệm #Quảng Trị

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