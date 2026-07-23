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Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi ở quán cà phê

Cảnh Kỳ

TPO - Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long vừa thông báo tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi để tìm cha, mẹ và người thân.

Trước đó, ngày 12/7, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long tiếp nhận bảo vệ khẩn cấp một trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn ấp Lộc Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Bé gái được phát hiện tại một quán cà phê, sau đó UBND xã Phú Quới bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

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Bé gái được Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long tiếp nhận.

Trẻ bị bỏ rơi là bé gái khoảng 3 tháng tuổi, cân nặng 4,8 kg; chiều cao 60 cm. Khi bị bỏ rơi bé mặc áo màu trắng, quấn khăn màu trắng và đội nón màu nâu.

Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long thông báo ai là cha, mẹ và người thân của trẻ hoặc biết thông tin của trẻ bị bỏ rơi nêu trên, vui lòng liên hệ Trung tâm ở ấp Phước Yên B, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long để làm thủ tục nhận lại cháu.

Sau thời gian 25 ngày làm việc, nếu cha, mẹ và người thân của trẻ em bị bỏ rơi nêu trên không đến nhận lại thì Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Cảnh Kỳ
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