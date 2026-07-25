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Phim có Hoàng Yến Chibi 'ngã ngựa'

Đỗ Quyên

TPO - Bộ phim có sự tham gia của Hoàng Yến Chibi và Lee Yi Kyung lao dốc tại phòng vé sau hơn hai tuần khởi chiếu.

Theo Box Office Vietnam, tính đến 23h ngày 24/7, Mẹ ơi, về nhà bán được 4 vé, thu 220.000 đồng. Bộ phim chỉ còn một suất chiếu duy nhất trên toàn quốc. Sau hơn hai tuần ra rạp từ ngày 10/7, doanh thu của tác phẩm đạt 977 triệu đồng, chưa chạm mốc một tỷ đồng.

Với tốc độ sụt giảm suất chiếu như hiện tại, Mẹ ơi, về nhà gần như không còn cơ hội cải thiện doanh thu. Khi các cụm rạp tiếp tục ưu tiên những bom tấn mới, bộ phim nhiều khả năng sẽ rời rạp với doanh thu dưới một tỷ đồng.

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Mẹ ơi, về nhà là dự án thứ 8 có sự góp mặt của Hoàng Yến Chibi.

Ngay từ những ngày đầu phát hành, Mẹ ơi, về nhà không tạo được hiệu ứng phòng vé. Doanh thu tăng chậm, lượng khán giả thấp khiến suất chiếu liên tục bị cắt giảm. Trong bối cảnh phòng vé cạnh tranh gay gắt, việc không tạo được hiệu ứng truyền miệng đã khiến bộ phim nhanh chóng mất lợi thế.

Mẹ ơi, về nhà do đạo diễn Yun Byung Ki thực hiện, khai thác đề tài tình cảm gia đình. Phim kể về Huy Hoàng (Lee Yi Kyung), chàng trai Hàn Quốc quyết định đưa tro cốt người mẹ nuôi gốc Việt trở về quê hương theo tâm nguyện cuối cùng của bà. Trên hành trình ấy, anh nhận được sự giúp đỡ của Diễm My (Hoàng Yến Chibi) và trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Tác phẩm từng gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên Việt - Hàn, trong đó Lee Yi Kyung là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc qua các phim Welcome to Waikiki, Cô đi mà lấy chồng tôi, Bỗng dưng trúng số... Tuy nhiên, sự góp mặt của nam diễn viên không đủ tạo hiệu ứng phòng vé tại Việt Nam.

Về nội dung, phim được đánh giá có ý tưởng giàu cảm xúc nhưng cách triển khai thiếu điểm nhấn. Hành trình đưa tro cốt người mẹ về quê hương nhiều lần bị ngắt quãng bởi các tuyến nhân vật và tình tiết phụ. Việc dàn trải thời lượng khiến mạch phim thiếu cao trào, chưa khai thác hết tiềm năng của đề tài gia đình.

Thất bại của Mẹ ơi, về nhà cũng nối dài chuỗi tác phẩm không đạt doanh thu kỳ vọng của Hoàng Yến Chibi. Sau dấu ấn với Tháng năm rực rỡ, nữ diễn viên liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án có kết quả phòng vé kém khả quan như Ngôi nhà bươm bướm, Cuốc xe nửa đêm, Bí mật của gió, Người cần quên phải nhớ, Đảo độc đắc, Trò chơi tử thần, B4S - Trước giờ yêu...

Mẹ ơi, về nhà tiếp tục cho thấy sức cạnh tranh ngày càng khốc liệt của phòng vé Việt. Trong bối cảnh khán giả có nhiều lựa chọn, dàn diễn viên nổi tiếng hay đề tài giàu cảm xúc không còn đủ để bảo đảm thành công nếu bộ phim không tạo được hiệu ứng tích cực ngay từ những ngày đầu công chiếu.

Đỗ Quyên
#Doanh thu phim Mẹ ơi về nhà #Phim Mẹ ơi về nhà lỗ nặng #Mẹ ơi về nhà #Hoàng Yến Chibi #Lee Yi Kyung

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