Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự và nhiều nội dung quan trọng khác

TPO - Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 31 nội dung, trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật; đồng thời xem xét quyết định công tác nhân sự và các nội dung quan trọng khác.

Bảo đảm hiệu quả cao nhất



Chiều 24/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Hội nghị. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến khai mạc ngày 3/8, bế mạc ngày 24/8 (dự phòng ngày 25/8). Kỳ họp chia làm 2 đợt và Quốc hội sẽ làm việc liền mạch trong tuần, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 31 nội dung, trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật; đồng thời xem xét quyết định công tác nhân sự và các nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để chuẩn bị phục vụ tốt nhất, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Kỳ họp.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung rất cao độ cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là các nội dung trình Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Kỳ họp không thường lệ sắp tới có thời gian ngắn, nhưng khối lượng hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị rất lớn. Chính phủ và các bộ, ngành đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết quan trọng, với nhiều chính sách mới, có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, để kịp thời trình Quốc hội.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng đánh giá đây là dự án luật có tác động lớn đến phát triển KTXH và đời sống nhân dân, dư luận rất quan tâm, căn cứ ý kiến của Hội nghị Trung ương 3 và ý kiến của Quốc hội tại Kỳ họp này, Chính phủ sẽ tiếp thu, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Đồng thời với việc sửa đổi Luật Đất đai, Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp này) và sửa đổi các luật có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành bảo đảm cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ những định hướng quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị vào các dự án luật.

Triển khai đồng bộ các luật, nghị định, thông tư



Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, việc rà soát các nội dung trình Kỳ họp này đã được các cơ quan tiến hành từ sớm, từ xa. Khẳng định công tác phối hợp rất tốt giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Hội nghị thống nhất bổ sung nội dung về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương vào chương trình Kỳ họp, cùng với nội dung về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với việc sửa đổi Bộ luật Hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần tích cực, khẩn trương hơn nữa, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin, đảm bảo tiến độ chuẩn bị, đồng thời đặt lên hàng đầu chất lượng các hồ sơ; lưu ý bố trí chương trình Kỳ họp phù hợp để các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện.