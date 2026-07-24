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Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Phú Quốc ngập sâu

Nhật Huy

TPO - Cơn mưa lớn kéo dài đã làm nhiều tuyến đường tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Ngày 24/7, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến nhiều khu vực trên đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang) rơi vào tình trạng ngập cục bộ. Nước dâng cao tại các tuyến đường như Nguyễn Trung Trực, Trần Hưng Đạo, Cách mạng Tháng Tám và khu vực Suối Lớn, gây ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân. Nhiều phương tiện bị chết máy khi đi qua các đoạn đường ngập sâu.

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Một số tuyến đường tại trung tâm đặc khu Phú Quốc ngập sâu.

Theo người dân, việc một số công trình đang thi công làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, khiến nước rút chậm, gây ngập cục bộ sau trận mưa lớn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, đến 18 giờ ngày 24/7, lượng mưa đo được tại Cửa Cạn hơn 121,4 mm, Dương Đông 90 mm và An Thới 57,6 mm.

Trước tình hình trên, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra các điểm ngập, khơi thông dòng chảy để hạn chế tình trạng ngập úng khi mưa lớn tiếp diễn.

Nhật Huy
#Phú Quốc #mưa lớn #ngập #An Giang

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