Hưng Yên hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030

TPO - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đa mục tiêu, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Thông báo nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của tỉnh Hưng Yên là 11,5%, trong 6 tháng cuối năm tăng trưởng của tỉnh phải đạt 12,08%. Điều này đòi hỏi Hưng Yên phải nỗ lực cố gắng, không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai thực hiện.

Đồng thời, tỉnh phải thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xác định những lợi thế, thời cơ, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để chủ động có các phương án, giải pháp kịp thời, phù hợp.

Đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh chú trọng quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Xác định giáo dục đào tạo là trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cần triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh. Đổi mới mô hình tăng trưởng từ mô hình dựa vào lực lượng sản xuất sang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tỉnh cũng cần khai thác dư địa các ngành, lĩnh vực để thúc đẩy tăng trưởng (đặc biệt những ngành, lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong GRDP); nghiên cứu tìm "lối đi" của riêng mình dựa vào các lợi thế như vị trí giáp Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ…

Phó Thủ tướng cũng lưu ý khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung quan trọng khác là Hưng Yên cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn bảo đảm đồng bộ, phủ kín, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đa mục tiêu, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.