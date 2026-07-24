Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thêm 4 nước gia nhập hiệp ước quan trọng của ASEAN

Bình Giang

TPO - Ngày 24/7, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chứng kiến lễ ký văn kiện gia nhập Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) của 4 quốc gia, gồm Thụy Điển, Ba Lan, Romania, và Litva.

tac.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Ma. Theresa P. Lazaro phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm TAC ngày 24/7. Ảnh: AP

Sự kiện diễn ra vào Lễ kỷ niệm 50 năm TAC tại Manila, do Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Ma. Theresa P. Lazaro chủ trì, với sự tham dự của Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng hơn 60 đại diện từ các quốc gia thành viên và các bên tham gia TAC. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng đoàn Việt Nam dự lễ kỷ niệm.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines đánh giá, việc 62 quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia TAC cho thấy ý nghĩa và giá trị của Hiệp ước, và phản ánh cam kết toàn cầu với các nguyên tắc của Hiệp ước, nhất là tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đối thoại, hợp tác và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Bộ trưởng nhấn mạnh sự phát triển của Hiệp ước, từ một cam kết khu vực thành biểu tượng toàn cầu của hòa bình, qua đó nêu bật tầm quan trọng của kiên trì đối thoại và tin cậy lẫn nhau.

Tại Hội nghị cấp cao của các bên tham gia TAC, Bộ trưởng Lazaro đề cao vai trò của Hiệp ước để đưa Đông Nam Á từ khu vực bất ổn thành một đầu tàu của kinh tế thế giới, xây dựng trên nền tảng của hòa bình và ổn định.

Theo bà, trong bối cảnh hòa bình mong manh hiện nay, hợp tác trở thành tất yếu chiến lược, không còn là lựa chọn, và ASEAN cần phát huy sức mạnh quy tụ của mình để cùng các đối tác duy trì nền hòa bình bền vững trong và ngoài khu vực.

Thử thách qua thời gian

Tham gia và phát biểu tại phiên thảo luận, đoàn Việt Nam nhấn mạnh nguyên tắc của TAC là “bộ quy tắc nền tảng” định hướng quan hệ giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực, trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, căng thẳng địa chính trị gia tăng, luật pháp quốc tế bị thách thức và chủ nghĩa đa phương bị xói mòn.

Đoàn Việt Nam khẳng định, các nguyên tắc đã được thử thách qua thời gian của TAC, gồm tôn trọng chủ quyền, không sử dụng vũ lực, và giải quyết hòa bình các tranh chấp không chỉ áp dụng trên đất liền mà còn là nền tảng thúc đẩy quan hệ giữa các quốc gia trên các đại dương và vùng biển kết nối khu vực.

Việt Nam nhấn mạnh lập trường nguyên tắc của ASEAN về an ninh biển, tiêu biểu là nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Việc tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và nỗ lực đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu quả chính là sự chuyển hóa trực tiếp các nguyên tắc của TAC thành cam kết cụ thể về an ninh và hợp tác trên biển.

Đoàn Việt Nam nhấn mạnh tinh thần hợp tác của TAC chính là cốt lõi kiến tạo cấu trúc an ninh khu vực rộng lớn hơn (như ARF, EAS, ADMM+) và định hình Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP).

Việt Nam kêu gọi các bên tham gia TAC cùng hành động, biến lòng tin chiến lược thành hợp tác cụ thể để đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Tom Berendsen tại Manila.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Hai bên đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao, nhất trí thúc đẩy thiết lập khuôn khổ hợp tác về bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu - phát triển và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hai bên trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Viettel với ASML và các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo của Hà Lan, qua đó góp phần phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và nâng cao năng lực công nghệ của Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng có cuộc gặp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Sultan bin Saad Al Muraikhi.

Bình Giang
#TAC #Asean #Bộ trưởng Lê Hoài Trung

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe