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Trung ương đồng ý chủ trương đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Trường Phong

TPO - Trung ương đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Bắc.

Theo thông báo kết quả hội nghị, Trung ương đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trước đó, từ tháng 2/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Mô hình tương tự cũng được thực hiện ở cấp tỉnh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trường Phong
#Sắp xếp bộ máy #Trung ương Đảng #Hội nghị Trung ương 3 #Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

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