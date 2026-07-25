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Pháp luật

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Nghi án chồng sát hại vợ rồi nhảy từ núi đá xuống tự sát

Thanh Hiếu

TPO - Do mâu thuẫn gia đình, người chồng đã sát hại vợ rồi nhảy từ trên núi xuống tự sát. Cơ quan chức năng xác định, cả hai vợ chồng đã tử vong.

Sáng 25/7, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Sảng Mộc (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm 2 vợ chồng tử vong.

Theo đó, khoảng 8h ngày 24/7, tại thôn Khuổi Mèo (xã Sảng Mộc) bà N.T.X (36 tuổi) được phát hiện tử vong tại nhà người thân. Ông D.V.L. (35 tuổi, chồng bà X) được cho là có liên quan đến vụ việc.

Bà N.T.X và ông D.V.L cùng trú tại xóm Trung Sơn (xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

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Hiện trường vụ việc

Vợ chồng bà X lấy nhau đã lâu, nhưng chưa có con. Sau đó, ông L sang Lào làm lái xe, còn người vợ về nhà mẹ đẻ ở Thôn Khuổi Mèo đã hơn 1 tháng.

Đến ngày 23/7, ông L lên Khuổi Mèo với ý định đón vợ về nhà. Sáng ngày 24/7, sau khi người nhà đã đi làm thì xảy ra vụ việc. Bà X tử vong nghi do bị chồng tấn công.

Sau đó, ông L. rời hiện trường, di chuyển theo hướng La Hiên (Thái Nguyên). Đến khu vực thôn Bản Chương (xã Sảng Mộc), ông L đã nhảy từ trên núi đá xuống tự sát và tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của xã phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành các biện pháp cứu nạn, đưa thi thể nạn nhân khỏi khu vực.

UBND xã cũng đã cử cán bộ đến chia sẻ, động viên gia đình.

Công an xã Sảng Mộc cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển lên Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Nguyên) để tiếp tục làm rõ.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Chồng sát hại vợ #Tự sát #Mâu thuẫn gia đình

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