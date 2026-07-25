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Pháp luật

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Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Hoàng Nam

TPO - Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều tài khoản Facebook đăng tải công khai nội dung nhận làm bằng cấp, giấy tờ, hồ sơ giả nên phối hợp với Phòng An ninh điều tra xác lập chuyên án đấu tranh.

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Hai đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 5/2024, Nguyễn Hữu Chí tham gia làm cộng tác viên quảng cáo trên Facebook và trực tiếp sản xuất các loại giấy tờ giả theo đơn đặt hàng.

Đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook không chính chủ để đăng tin nhận làm bằng đại học, bằng tốt nghiệp THPT, THCS, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận hạnh kiểm, hồ sơ xin việc...

Sau khi khách hàng liên hệ qua tin nhắn, Chí trao đổi thông tin, thỏa thuận giá, nhận dữ liệu cá nhân rồi tự thiết kế, chỉnh sửa nội dung, in ấn và hoàn thiện sản phẩm.

Để phục vụ việc làm giả, Chí mua máy tính, máy in màu, phôi giấy, vật tư cùng nhiều thiết bị chuyên dụng. Các giấy tờ sau khi hoàn thành được gửi cho khách qua dịch vụ chuyển phát dưới tên người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Không chỉ nhận làm từng loại giấy tờ riêng lẻ, nhóm đối tượng còn cung cấp trọn gói hồ sơ xin việc gồm đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận hạnh kiểm... hoặc làm giả các loại bằng tốt nghiệp theo yêu cầu.

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Tang vật bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Chí khai mỗi bộ hồ sơ giả mang lại lợi nhuận khoảng 200.000 đồng, trong khi bằng đại học, bằng tốt nghiệp giả được bán với giá từ 500.000 - 700.000 đồng.

Khám xét nơi ở của Chí, lực lượng công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu giả của các cơ quan, tổ chức; cùng máy tính, máy in, phôi mẫu và nhiều thiết bị phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả.

Hoàng Nam
#Công an tỉnh Quảng Trị #khởi tố #làm giả con dấu #bằng đại học #chuyên án đấu tranh #đơn đặt hàng

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