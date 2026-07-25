Viết thư xin lỗi sau khi cầm dao đuổi chém người, gây náo loạn làng quê

TPO - Cầm dao đuổi chém một người qua nhiều địa điểm, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư ở Hà Tĩnh, nam thanh niên 22 tuổi bị khởi tố, bắt tạm giam. Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giáo dục, đối tượng đã viết thư xin lỗi, bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình.

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Đồng (22 tuổi, trú thôn Long Giang, xã Hương Bình, Hà Tĩnh) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22h ngày 19/7, Đồng cùng một số người bạn đến uống bia tại một quán nhậu ở thôn Hương Đồng, xã Hương Bình. Trong lúc uống bia, Đồng và anh L.V.H. (28 tuổi, trú xã Hà Linh) xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Đồng cầm hung khí đuổi chém anh H. qua nhiều địa điểm, từ quán nhậu, quán cà phê đến tuyến đường liên thôn. Vụ việc khiến nhiều người hoảng sợ, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Đặng Văn Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận được tin báo, Công an xã Hương Bình nhanh chóng có mặt để ngăn chặn vụ việc. Tuy nhiên, Đồng không chấp hành, có thái độ chống đối và lớn tiếng với lực lượng chức năng.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ ban đầu, Công an xã Hương Bình đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đồng mang tính chất manh động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, làm nhiều người dân hoang mang nên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan công an, sau khi được cán bộ tuyên truyền, giáo dục, Đồng đã thừa nhận hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo và tự viết thư xin lỗi gửi Công an xã Hương Bình cùng người dân địa phương.

Trong thư, Đồng bày tỏ sự hối hận: "Tôi đã nhận thức được hành vi của bản thân là sai. Vì vậy, tôi viết đơn gửi lời xin lỗi đến lực lượng Công an xã Hương Bình và những người dân có mặt tại hiện trường. Mong mọi người xem xét, cho tôi cơ hội sửa chữa lỗi lầm”.