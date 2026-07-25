Tăng cường phối hợp truyền thông, lan tỏa thông tin chính thống về ngành Kiểm sát nhân dân

TPO - Chiều 24/7, Viện KSND tối cao tổ chức lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Viện KSND tối cao và Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Lễ ký kết hợp tác này đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành Kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và sức lan tỏa xã hội làm mục tiêu.

Dự và chủ trì lễ ký các đồng chí: Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tối cao; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Vũ Việt Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam…

Ông Nguyễn Huy Tiến.

Tham dự sự kiện còn có đồng chí Trần Thanh Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân; Cục báo chí, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch…

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã xem video kết quả nổi bật 12 năm của Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân trên kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).

Trong suốt 12 năm qua, Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân phát sóng trên kênh Truyền hình Công an nhân dân đã trở thành kênh thông tin quan trọng, phản ánh sinh động hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân; góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát bản lĩnh, trách nhiệm, công minh và gần dân.

Nhân dịp này, Viện KSND tối cao đã công bố quyết định tặng bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao cho 4 tập thể và 8 cá nhân thuộc Truyền hình ANTV và Báo Bảo vệ pháp luật có thành tích xuất sắc trong phối hợp sản xuất chương trình Truyền hình KSND trên ANTV.

Lãnh đạo Viện KSND tối cao tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích trong phối hợp sản xuất chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện KSND tối cao nêu rõ trong không khí phấn khởi kỉ niệm 66 năm Ngày thành lập Viện KSND (26/7/1960–26/7/2026), Viện KSND tối cao tổ chức Lễ tổng kết Chương trình “Truyền hình Kiểm sát nhân dân”, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền của Ngành và ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2027 với Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, những năm qua, công tác truyền thông của ngành Kiểm sát nhân dân không ngừng được đổi mới, góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động hoạt động của Ngành, lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát bản lĩnh, trách nhiệm, vì công lý và phụng sự Nhân dân.

Viện KSND Tối cao đã phối hợp hiệu quả với nhiều cơ quan báo chí Trung ương. Đặc biệt, Chương trình hợp tác với Đài Truyền hình Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn thông qua các bộ phim truyền hình “Sinh tử”, “Lằn ranh” và chuyên mục “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” phát sóng trên VTV1. Đây là những sản phẩm truyền thông có giá trị, góp phần đưa hình ảnh ngành Kiểm sát đến gần hơn với Nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về công lý, pháp luật và cải cách tư pháp.

Thay mặt lãnh đạo Viện KSND tối cao, ông Nguyễn Huy Tiến trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia; đồng thời nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian qua.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác kiểm sát và cũng mở ra yêu cầu mới đối với công tác truyền thông. Báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là cầu nối giữa các cơ quan tư pháp với Nhân dân; góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân vào công lý và tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương cải cách tư pháp.

Lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Viện KSND tối cao và Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Theo Viện trưởng Viện KSND tối cao, việc ký kết Chương trình hợp tác với Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự mở rộng quan hệ phối hợp với ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành Kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân và sức lan tỏa xã hội làm mục tiêu.