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Thêm nhiều tình tiết mới ở phiên tòa tranh chấp tài sản của diễn viên Đức Tiến

Tân Châu

TPO - Sau thời gian tạm hoãn để giám định chữ ký và định giá tài sản, phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến sẽ được mở lại.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa ban hành quyết định đưa vụ tranh chấp thừa kế tài sản của cố diễn viên Đức Tiến giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột cố diễn viên) ra xét xử vào ngày 11/8.

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Một góc phòng xử án phiên tòa sơ thẩm.

Theo quyết định, HĐXX phúc thẩm gồm các thẩm phán - ông Dương Tuấn Vinh (chủ tọa), bà Trần Thị Thu Thủy và ông Bùi Đức Xuân. Các thẩm phán dự khuyết gồm bà Hoàng Thị Kim Nhi, ông Trần Văn Đạt và bà Nguyễn Thị Thúy Hoa.

Để chuẩn bị cho phiên xét xử, HĐXX cũng đã triệu tập 4 cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng tham gia phiên tòa.

Vào tháng 4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên xét xử vụ án. Tuy nhiên, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để trưng cầu giám định chữ ký trên bản di chúc do cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ, đồng thời định giá lại khối tài sản đang tranh chấp.

Kết quả giám định vừa được bổ sung vào hồ sơ vụ án xác định chữ ký trên bản di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ ngày 9/8/2023 không phải do cùng một người ký với các mẫu chữ ký của cố diễn viên trên nhiều tài liệu được thu thập từ năm 2009 đến năm 2023.

Kết luận giám định được xem là tình tiết mới quan trọng, bởi tính hợp pháp của bản di chúc là vấn đề cốt lõi trong vụ kiện kéo dài nhiều tháng qua. Nếu bản di chúc không được công nhận hợp pháp, việc phân chia tài sản sẽ phải được xem xét theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Bên cạnh đó, cơ quan tố tụng cũng đã hoàn tất việc định giá lại tài sản tranh chấp. Theo kết quả thẩm định mới, tổng giá trị hai bất động sản gồm căn nhà tại TPHCM và quyền sử dụng đất tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) được xác định hơn 8,7 tỷ đồng, cao hơn mức định giá ở giai đoạn sơ thẩm.

Tháng 10/2025, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và xác định bản di chúc lập tại Mỹ là hợp pháp. Khối di sản của cố diễn viên Đức Tiến gồm một căn nhà tại phường Hiệp Bình trị giá khoảng 6,2 tỷ đồng và một thửa đất tại Long An (cũ) trị giá khoảng một tỷ đồng.

HĐXX sơ thẩm không chấp nhận quan điểm cho rằng toàn bộ tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Theo bản án, căn nhà được diễn viên mua trước khi kết hôn, còn thửa đất đã được thanh toán phần lớn trước thời điểm đăng ký kết hôn.

Từ đó, HĐXX sơ thẩm tuyên với tư cách là người giám hộ hợp pháp của con gái diễn viên Đức Tiến, bà Nguyễn Bình Phương được quản lý hơn 70% giá trị di sản.

Đối với bà Nguyễn Ngọc Ánh, HĐXX sơ thẩm bác lập luận về việc đồng sở hữu căn nhà với cố diễn viên Đức Tiến do không có chứng cứ chứng minh việc đóng góp. Tuy nhiên, bà Ánh vẫn được hưởng phần thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, cùng khoản giá trị tương ứng với công sức quản lý, trông coi tài sản, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, cả hai bên đều kháng cáo bản án.

Tân Châu
#Cố diễn viên Đức Tiến #Đức Tiến tranh chấp tài sản #Di chúc của Đức Tiến #Nguyễn Bình Phương #Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM #Mẹ ruột Đức Tiến

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