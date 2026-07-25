FabulousMe® ghi dấu năm thứ ba tại White Party Vietnam

FabulousMe® đã hoàn thành năm thứ ba liên tiếp đồng hành cùng White Party Vietnam, tiếp tục hiện diện tại một trong những sự kiện queer nightlife nổi bật tại Việt Nam.

Diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2026 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, White Party Vietnam 2026 với chủ đề Ken-Land đã mang đến không gian sôi động, rực rỡ và đậm chất mùa hè. Tại sự kiện, 400 chiếc Crack Fan® do FabulousMe tài trợ đã được phát miễn phí cho người tham dự, tiếp tục trở thành một phần quen thuộc của trải nghiệm trên sàn nhảy.

Trong văn hóa queer nightlife, chiếc quạt từ lâu đã mang ý nghĩa vượt xa công năng làm mát. Động tác bật quạt, giơ quạt và hòa cùng nhịp nhạc đã trở thành một phần của ngôn ngữ tiệc tùng, biểu tượng của sự tự do, tự tin và kết nối cộng đồng.

FabulousMe không tạo ra văn hóa ấy từ con số không. Thông qua Crack Fan và tinh thần Crack That Fan®, thương hiệu góp phần xây dựng nhận diện và đưa hình ảnh chiếc quạt trong văn hóa queer nightlife quốc tế hiện diện rõ nét hơn trong bối cảnh Việt Nam.

Ba năm liên tiếp đồng hành cùng White Party Vietnam không chỉ phản ánh sự hiện diện của một nhà tài trợ, mà còn đánh dấu quá trình xây dựng mối quan hệ bền vững giữa thương hiệu, sự kiện và cộng đồng. Qua từng mùa tổ chức, những chiếc quạt FabulousMe tiếp tục xuất hiện trên sàn nhảy, trong các màn trình diễn và trong hàng nghìn hình ảnh, video được người tham dự chia sẻ.

“Với tôi, một chiếc quạt chỉ thật sự sống khi được cầm lên, bật mở và trở thành một phần của đêm diễn. Ba năm trở lại White Party Vietnam không chỉ là ba lần xuất hiện, mà là ba năm FabulousMe cùng cộng đồng tạo nên những ký ức có thể nhìn thấy và nghe thấy,” Lan Vu, nhà sáng lập FabulousMe, chia sẻ.

Trong những năm qua, FabulousMe đã mở rộng hoạt động từ các circuit party tại châu Á đến các chương trình cộng đồng và thiện nguyện. Thay vì xem chiếc quạt chỉ là một sản phẩm, thương hiệu phát triển nó như một phần của trải nghiệm sự kiện, xuất hiện trên sân khấu, trong hình ảnh, video và những khoảnh khắc đáng nhớ của cộng đồng.

Tinh thần Been There® cũng được phản ánh trong chính hành trình đó. Với FabulousMe, “Been There” không chỉ mang ý nghĩa đã có mặt tại một sự kiện, mà còn là đã thực sự sống trong khoảnh khắc ấy - đã nhảy, đã cười, đã cùng hàng nghìn người chia sẻ một trải nghiệm chung và mang theo ký ức ấy sau khi sự kiện khép lại.

Việc hoàn thành năm thứ ba liên tiếp đồng hành cùng White Party Vietnam phản ánh chiến lược dài hạn của FabulousMe trong việc xây dựng thương hiệu thông qua sự hiện diện bền vững, tính nhận diện và mối quan hệ lâu dài với các sự kiện có giá trị cộng đồng, thay vì chỉ xuất hiện trong những chiến dịch ngắn hạn.

Ba năm đồng hành cũng tiếp tục củng cố sự hiện diện của FabulousMe trong văn hóa sự kiện, nightlife và cộng đồng queer tại Việt Nam, nơi chiếc quạt không chỉ được sử dụng như một phụ kiện mà đã trở thành một phần của trải nghiệm tập thể, được nhìn thấy, được ghi lại và được ghi nhớ qua từng mùa White Party Vietnam.