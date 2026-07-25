Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

FabulousMe® ghi dấu năm thứ ba tại White Party Vietnam

P.V

FabulousMe® đã hoàn thành năm thứ ba liên tiếp đồng hành cùng White Party Vietnam, tiếp tục hiện diện tại một trong những sự kiện queer nightlife nổi bật tại Việt Nam.

Diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2026 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, White Party Vietnam 2026 với chủ đề Ken-Land đã mang đến không gian sôi động, rực rỡ và đậm chất mùa hè. Tại sự kiện, 400 chiếc Crack Fan® do FabulousMe tài trợ đã được phát miễn phí cho người tham dự, tiếp tục trở thành một phần quen thuộc của trải nghiệm trên sàn nhảy.

fabulousme-1.jpg

Trong văn hóa queer nightlife, chiếc quạt từ lâu đã mang ý nghĩa vượt xa công năng làm mát. Động tác bật quạt, giơ quạt và hòa cùng nhịp nhạc đã trở thành một phần của ngôn ngữ tiệc tùng, biểu tượng của sự tự do, tự tin và kết nối cộng đồng.

FabulousMe không tạo ra văn hóa ấy từ con số không. Thông qua Crack Fan và tinh thần Crack That Fan®, thương hiệu góp phần xây dựng nhận diện và đưa hình ảnh chiếc quạt trong văn hóa queer nightlife quốc tế hiện diện rõ nét hơn trong bối cảnh Việt Nam.

fabulousme-3.jpg

Ba năm liên tiếp đồng hành cùng White Party Vietnam không chỉ phản ánh sự hiện diện của một nhà tài trợ, mà còn đánh dấu quá trình xây dựng mối quan hệ bền vững giữa thương hiệu, sự kiện và cộng đồng. Qua từng mùa tổ chức, những chiếc quạt FabulousMe tiếp tục xuất hiện trên sàn nhảy, trong các màn trình diễn và trong hàng nghìn hình ảnh, video được người tham dự chia sẻ.

“Với tôi, một chiếc quạt chỉ thật sự sống khi được cầm lên, bật mở và trở thành một phần của đêm diễn. Ba năm trở lại White Party Vietnam không chỉ là ba lần xuất hiện, mà là ba năm FabulousMe cùng cộng đồng tạo nên những ký ức có thể nhìn thấy và nghe thấy,” Lan Vu, nhà sáng lập FabulousMe, chia sẻ.

fabulousme-4.jpg

Trong những năm qua, FabulousMe đã mở rộng hoạt động từ các circuit party tại châu Á đến các chương trình cộng đồng và thiện nguyện. Thay vì xem chiếc quạt chỉ là một sản phẩm, thương hiệu phát triển nó như một phần của trải nghiệm sự kiện, xuất hiện trên sân khấu, trong hình ảnh, video và những khoảnh khắc đáng nhớ của cộng đồng.

Tinh thần Been There® cũng được phản ánh trong chính hành trình đó. Với FabulousMe, “Been There” không chỉ mang ý nghĩa đã có mặt tại một sự kiện, mà còn là đã thực sự sống trong khoảnh khắc ấy - đã nhảy, đã cười, đã cùng hàng nghìn người chia sẻ một trải nghiệm chung và mang theo ký ức ấy sau khi sự kiện khép lại.

Việc hoàn thành năm thứ ba liên tiếp đồng hành cùng White Party Vietnam phản ánh chiến lược dài hạn của FabulousMe trong việc xây dựng thương hiệu thông qua sự hiện diện bền vững, tính nhận diện và mối quan hệ lâu dài với các sự kiện có giá trị cộng đồng, thay vì chỉ xuất hiện trong những chiến dịch ngắn hạn.

fabulousme-2.jpg

Ba năm đồng hành cũng tiếp tục củng cố sự hiện diện của FabulousMe trong văn hóa sự kiện, nightlife và cộng đồng queer tại Việt Nam, nơi chiếc quạt không chỉ được sử dụng như một phụ kiện mà đã trở thành một phần của trải nghiệm tập thể, được nhìn thấy, được ghi lại và được ghi nhớ qua từng mùa White Party Vietnam.

FabulousMe là thương hiệu phụ kiện phong cách sống và sự kiện, được biết đến với Crack Fan, quạt tay, dù cầm tay và các sản phẩm biểu diễn có tính nhận diện cao.

Xuất phát từ văn hóa queer nightlife, FabulousMe phát triển các sản phẩm xoay quanh chuyển động, âm thanh, hình ảnh và trải nghiệm cộng đồng. Với tinh thần Crack That Fan và Been There, thương hiệu tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Hoa Kỳ, châu Á và Việt Nam.

P.V
#FabulousMe #White Party Vietnam #queer nightlife #Crack Fan #cộng đồng #sự kiện #trải nghiệm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe