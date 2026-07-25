Ảnh thân mật của Nicole Kidman với doanh nhân Mỹ

TPO - Cánh săn ảnh ghi lại được nhiều khoảnh khắc thân mật của Nicole Kidman và doanh nhân Michael Reinstein trong kỳ nghỉ ở Italy, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Loạt ảnh gây chú ý của Nicole Kidman

Theo những bức ảnh mà Page Six có được, Nicole Kidman và Michael Reinstein nằm thư giãn trên ghế tắm nắng bên hồ bơi tại khách sạn Belmond Splendido ở làng chài ven biển Portofino, Italy.

Loạt khoảnh khắc thân mật của minh tinh Nicole Kidman và doanh nhân Michael Reinstein. Ảnh: BackGrid

Hai người vừa nhâm nhi Aperol Spritz - cocktail khai vị nổi tiếng ở Italy - vừa trò chuyện vui vẻ. Không chỉ vậy, giữa họ còn có nhiều cử chỉ thân mật như Reinstein nhấc chiếc mũ rơm màu trắng đang che mặt ngôi sao phim Babygirl hay Nicole đưa tay về phía mặt người đàn ông trong khi cả hai mắt đối mắt. Trong khoảnh khắc khác, nhà sáng lập Regent cũng nghiêng người lại gần "thiên nga Australia". Họ cũng được thấy vỗ tay nhau. Nụ cười dường như chưa từng tắt trên môi Nicole và Michael trong suốt cuộc trò chuyện.

Cả hai đều mặc trang phục thoải mái. Nữ diễn viên 59 tuổi kết hợp áo trắng xuyên thấu bên ngoài bộ bikini màu xanh, có thêm quần short trắng, giày bệt Chanel và mũ cói. Khi rời khu vực hồ bơi, cô còn mang theo chiếc túi rơm nhỏ.

Trong khi đó, Michael Reinstein diện áo sơ mi cổ bẻ màu xanh navy, quần bơi đồng màu, giày thể thao trắng - nâu và đeo kính râm màu đen.

Trước đó, cánh săn ảnh cũng phát hiện Kidman và Reinstein trò chuyện thân mật bên ngoài phòng khách sạn của minh tinh 6X ở Portofino.

Những khoảnh khắc này làm dấy lên nghi vấn Nicole Kidman đã có tình mới sau gần một năm bất ngờ chia tay nam ca sĩ Keith Urban. Tuy nhiên, những người trong cuộc chưa đưa ra bình luận chính thức nào.

Nicole vướng nghi vấn có tình mới sau khi bị bắt gặp trò chuyện với Reinstein trước cửa phòng khách sạn. Ảnh: BackGrid

Daily Mail đưa tin đi cùng Nicole đến Italy còn có hai con gái là Sunday (18 tuổi) và Faith (15 tuổi). Nguồn tin cũng tiết lộ Nicole đang tập trung tìm kiếm hạnh phúc sau ly hôn.

"Cô ấy chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của mình sẽ thất bại và cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình. Hai con gái là những người bạn thân nhất của cô ấy. Cô ấy có vẻ thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô ấy dễ gần và tốt bụng. Cô ấy giữ kín đời tư một cách tuyệt đối", người trong cuộc nói thêm.

Nữ diễn viên đoạt giải Oscar nộp đơn chấm dứt cuộc hôn nhân với Urban vào tháng 9/2025 sau gần hai thập kỷ kết hôn. Họ hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 1. Theo thỏa thuận, cả hai từ bỏ quyền yêu cầu đối phương chi trả tiền cấp dưỡng nuôi con cũng như cấp dưỡng sau ly hôn.

Hai tháng sau đó, Nicole Kidman lần đầu lên tiếng về quyết định gây sốc. Cô tuyên bố với Variety "sẽ luôn hướng đến những điều tốt đẹp", đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình và thể hiện quyết tâm gìn giữ mối quan hệ tình thân.

Vào tháng 2, có thông tin Nicole được doanh nhân triệu phú Paul Salem theo đuổi. Tuy nhiên, Page Six dẫn nguồn tin độc quyền khẳng định nữ diễn viên vẫn độc thân.

Michael Reinstein là ai?

Dù không phải gương mặt quen thuộc ở Hollywood, Michael Reinstein là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực đầu tư.

Ông sinh năm 1971, là nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO của Regent, quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Beverly Hills, thành lập năm 2013. Dưới sự điều hành của ông, Regent đã thâu tóm nhiều thương hiệu trong các lĩnh vực thời trang, bán lẻ, truyền thông và hàng tiêu dùng như Escada, Club Monaco, La Senza, Sunset, Defense News, Army Times và Lillian Vernon.

Michael Reinstein ít hơn Nicole 4 tuổi, là doanh nhân có tiếng ở Mỹ.

Trước đó, Michael từng làm việc tại công ty đại diện tài năng ICM Partners ở Hollywood và trong văn phòng của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Ông tốt nghiệp Đại học Nam California (USC), lấy bằng luật tại Đại học Pepperdine và là thành viên Đoàn Luật sư bang California.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, ông đồng sáng lập mạng truyền hình USN, từng giữ chức CEO của The Franklin Mint và nền tảng giải trí số CinemaNow. Ngoài ra, ông còn sáng lập Military Charity Organization, tổ chức phi lợi nhuận tại Washington, D.C., nhằm tôn vinh các quân nhân Mỹ thông qua chương trình thường niên Service Members of the Year.