Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang: ‘Sẽ xử lý dứt điểm các vướng mắc’

TPO - Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Lê Quang Tùng khẳng định, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo những việc khó, việc lớn, xử lý dứt điểm các vướng mắc, cụ thể hóa mọi nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ".

Sáng 25/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức vụ liên quan; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những đóng góp của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải và nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nhàn, góp phần tạo nền tảng để An Giang đạt nhiều kết quả nổi bật thời gian qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng là cán bộ được đào tạo bài bản, từng đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo ở Trung ương và địa phương. Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực và bản lĩnh công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo An Giang hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tinh gọn bộ máy; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, thủy sản, du lịch, dịch vụ.

Bên cạnh đó, An Giang cần tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh và khu vực.

Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng cho biết, sau khi hợp nhất với tỉnh Kiên Giang, An Giang có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều tiềm năng về kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và kinh tế cửa khẩu; đồng thời giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng nhìn nhận, những kết quả đạt được về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh thời gian qua là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng cho biết, sẽ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Đặc biệt, sẽ đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, các dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027; sớm kiện toàn tổ chức bộ máy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

"Tất cả nhiệm vụ sẽ được cụ thể hóa bằng chương trình, đề án, kế hoạch với tinh thần '6 rõ': rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang chúc mừng ông Lê Quang Tùng, ông Nguyễn Tiến Hải và ông Nguyễn Thanh Nhàn nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Nhật Huy.

Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo những việc khó, việc lớn, những nội dung còn vướng mắc; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm đến cùng đối với các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng cũng khẳng định, sẽ xây dựng cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và người dân yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

"Kế thừa những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, quyết tâm xây dựng An Giang phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước", Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng nói.