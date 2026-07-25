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Chìm tàu cá trên ngư trường Trường Sa, 33 ngư dân thoát nạn, ba người mất tích

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trong lúc di chuyển về đảo Trường Sa Lớn thì gặp giông lốc mạnh, bị phá nước và chìm. Hiện, 33 thuyền viên đã được cứu vớt, còn ba người mất tích.

Ngày 25/7, Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) thông tin, đang phối hợp với các đơn vị liên quan, tìm kiếm ba thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá QNg 95267 TS trên vùng biển Trường Sa.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 24/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh tiếp nhận tin báo từ bà Bùi Thị Sương (51 tuổi, trú ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) về việc tàu cá QNg 95267 TS gặp nạn trên biển.

Tàu cá QNg 95267 TS dài 20,6 m, công suất 525CV, đăng ký nghề Câu, do ông Trần Văn Dân (58 tuổi, trú ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 4/6 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh, trên tàu có 36 ngư dân hành nghề ở vùng biển Trường Sa.

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Ảnh minh họa

Khoảng 8h ngày 24/7, khi tàu đang hành nghề câu ở vùng biển Trường Sa (có tọa độ 08°24'51"N 112°02'05"E), thì mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình, gia đình không liên lạc được.

Đến 22h10 cùng ngày thì gia đình liên lạc được và báo tàu trong quá trình di chuyển về đảo Trường Sa Lớn thì gặp giông lốc mạnh dẫn đến bị phá nước chìm.

Sau khi tàu bị chìm, một tàu cá khác mang số hiệu QNg 95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi, trú ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) làm thuyền trưởng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu vớt các thuyền viên gặp nạn.

Đến thời điểm hiện tại, 33 người đã được cứu an toàn, ba người vẫn đang mất tích.

Các thuyền viên được đưa về đảo Trường Sa Lớn để tránh gió, ổn định sức khỏe.

Hiện, lực lượng chức năng đang phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực tiếp tục triển khai tìm kiếm những người còn mất tích.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
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