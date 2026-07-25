Cảnh giải cứu hai người mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật trong đêm

TPO - Rạng sáng 25/7, một ô tô tải bị lật, hai nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe trên quốc lộ 279 (đoạn trên địa bàn xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt, giải cứu thành công hai nạn nhân.

Hiện trường các lực lượng giải cứu hai nạn nhân mắc kẹt trong cabin. (Video công an xã Văn Bàn).

Cụ thể, 2h40 ngày 25/7, Công an xã Văn Bàn nhận được tin báo về vụ lật xe ô tô tải tại Km98+600, quốc lộ 279, đoạn từ ngã ba cầu Khe Lếch, xã Văn Bàn, hướng đi xã Bảo Hà. Trên xe có hai người bị mắc kẹt trong cabin.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh CACC).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Bàn đã khẩn trương huy động lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (phòng PC 07), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng PC08) và Trung tâm Y tế Văn Bàn điều động lực lượng, phương tiện phối hợp cứu nạn.

Trong điều kiện đêm tối, cabin xe bị biến dạng nghiêm trọng, các lực lượng đã khẩn trương triển khai cứu hộ. Đến 3h10, nạn nhân thứ nhất được đưa ra khỏi xe; đến khoảng 3h45, nạn nhân thứ hai cũng được giải cứu thành công và chuyển đến Trung tâm Y tế Văn Bàn cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, cả hai nạn nhân đều bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Lực lượng công an xã khẩn trương giải cứu hai nạn nhân ra khỏi cabin. (Ảnh CACC).

Công an xã Văn Bàn khuyến cáo đoạn quốc lộ 279 từ ngã ba cầu Khe Lếch, xã Văn Bàn, hướng đi xã Bảo Hà có nhiều khúc cua gấp, dốc cao, ban đêm và sáng sớm thường xuất hiện sương mù dày đặc, làm hạn chế tầm nhìn. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát để bảo đảm an toàn khi lưu thông qua khu vực này.