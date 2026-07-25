Triệt xóa đường dây ghi số đề qua mạng, giao dịch gần 8 tỷ đồng

TPO - Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên không gian mạng, khởi tố nhiều đối tượng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc gần 8 tỷ đồng.

Ngày 25/7, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề hoạt động tinh vi trên không gian mạng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này gần 8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập 27 người có liên quan. Kết quả ban đầu xác định Phạm Thị Thu Lan (SN 1975, trú phường Hòa Khánh) nhận bảng đề từ nhiều người chơi rồi chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan (SN 1966, trú phường Hải Châu). Hai người thỏa thuận Kỳ Lan hưởng hoa hồng 11% trên số tiền bán đề, phần tiền thắng thua còn lại chia đôi.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Một mắt xích khác là Huỳnh Thị Quảng (SN 1969, trú phường Thanh Khê), trực tiếp nhận bảng đề rồi chuyển cho con rể là Nguyễn Ngô Quốc Anh (tức "Bi") để hưởng hoa hồng.

Đáng chú ý, khi lực lượng công an triệu tập Nguyễn Ngô Quốc Anh, đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Trong quá trình làm việc, Huỳnh Thị Quảng đã ném điện thoại lên trần nhà vệ sinh nhằm phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, công an đã kịp thời thu giữ thiết bị, trích xuất dữ liệu và phát hiện nhiều tin nhắn, hình ảnh thể hiện việc chuyển bảng đề giữa Quảng và tài khoản mang tên "Anh Bi Em".

Ngoài các đối tượng tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi của nhiều người trực tiếp tham gia đánh bạc, trong đó có Trương Thị Thêm (SN 1969), Nguyễn Thành Tây (SN 1983) cùng nhiều đối tượng khác.

Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động từ khoảng tháng 5/2026, tổ chức nhiều tầng nấc và giao dịch hoàn toàn qua mạng. Sau mỗi lần nhận, chuyển bảng đề, các đối tượng đều chủ động xóa dữ liệu để đối phó cơ quan chức năng.

Khám xét vụ án, công an thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 2 máy tính cầm tay, hơn 17,6 triệu đồng tiền mặt, 4.473 USD, một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cùng nhiều trang sức, tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thị Quảng, Phạm Thị Thu Lan, Trần Thị Kỳ Lan và Nguyễn Thị Minh Phượng về tội tổ chức đánh bạc.

Đồng thời, khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Thêm, Nguyễn Thành Tây, Võ Thị Huệ, Phan Thị Phượng và Đặng Thị Thanh về tội đánh bạc. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.