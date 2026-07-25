Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho chiến sĩ hy sinh khi cứu hai người dân

Nguyễn Minh

TPO - Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 25/7, Chủ tịch nước có Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiệp - nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34), vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Theo Bộ Quốc phòng, Thượng sĩ Kpă Thiệp sinh năm 2006 tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào làm nông và có 2 con nhỏ sinh năm 2022, 2025, song với mong muốn thực hiện lý tưởng cống hiến của mình, tháng 2/2025, Thượng sĩ Kpă Thiệp hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc.

bqp-1.jpg
Thượng sĩ Kpă Thiệp (2006 - 2026).

Sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, anh được biên chế về công tác tại Tiểu đội 3 thuộc Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu Trung đoàn 28, Sư đoàn 10.

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị có nhiều khó khăn, vất vả nhưng Thượng sĩ Kpă Thiệp luôn thể hiện tinh thần vượt khó, nhiệt tình, trách nhiệm, cầu thị, ham học hỏi, đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng chí luôn được chỉ huy đơn vị và đồng chí, đồng đội tin tưởng, quý mến.

Ngày 19/7/2026, Thượng sĩ Kpă Thiệp được Trung đoàn giải quyết nghỉ phép tiêu chuẩn năm 2026. Trong quá trình nghỉ phép, anh luôn quán triệt, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị và phong tục, tập quán địa phương; tích cực phụ giúp gia đình làm nương, rẫy, phát triển kinh tế.

z8079753804785-174681af907f2d215905377e8a25a63d.jpg

Trưa ngày 20/7, tại địa bàn làng Tai Pêr, xã Ia Ko thuộc tỉnh Gia Lai, phát hiện có 2 người dân gặp nguy hiểm do sự cố điện, với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, Thượng sĩ Kpă Thiệp đã nhanh chóng lao vào cứu được 2 người dân này.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, Thượng sĩ Kpă Thiệp không may bị điện giật, ngất xỉu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng anh đã mất vào hồi 13 giờ cùng ngày.

Bộ Quốc phòng cho biết, hành động dũng cảm của Thượng sĩ Kpă Thiệp là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng quên thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân; góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Sự hy sinh của Thượng sĩ Kpă Thiệp để lại một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cho thế hệ trẻ trong Quân đội hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Nguyễn Minh
#Truy tặng Huân chương Dũng cảm #chiến sĩ hy sinh khi cứu hai người dân #Bộ Quốc phòng #Chủ tịch nước #Thượng sĩ Kpă Thiệp #Trung đoàn 28 #Sư đoàn 10 #Quân đoàn 34 #hành động dũng cảm #không quản hiểm nguy #cứu người bị nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe