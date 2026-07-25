Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương, xếp ngạch với cán bộ, công chức theo quy định mới

TPO - Theo Bộ Nội vụ, cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo chức danh đang đảm nhiệm.

Xếp lương, phụ cấp theo ngạch công chức

Bộ Nội vụ vừa có Công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn việc xếp ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm và nguyên tắc xếp lương đối với cán bộ cấp xã.

Liên quan đến việc xếp lương theo ngạch công chức đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND cấp xã, Bộ Nội vụ dẫn quy định tại Nghị định số 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh đang đảm nhiệm.

Quang cảnh một kỳ họp HĐND cấp xã (Ảnh minh họa)

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ Quy định số 368 của Bộ Chính trị về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị và Nghị định số 361/2025 của Chính phủ để tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng theo đúng thẩm quyền.

Không vượt quá 50% tổng số cấp phó

Đối với việc xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh, Bộ Nội vụ cho biết, tỉ lệ cũng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 361/2025 quy định về vị trí việc làm công chức.

Việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng đối với công chức đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trước ngày 1/7/2025 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 361/2025.

Theo đó, trường hợp cơ quan sử dụng có số lượng thực tế vượt quá tỉ lệ quy định thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc sắp xếp, bố trí để bảo đảm sau ngày 1/7/2027 thực hiện đúng tỉ lệ theo quy định.

Bộ Nội vụ lưu ý, trong thời gian này, không thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ từ thấp lên cao đối với những vị trí việc làm đã vượt quá tỉ lệ theo quy định.

Đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, việc xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương cũng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 361/2025.

Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì được xếp ngạch tương ứng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã (bao gồm cả trung tâm phục vụ hành chính công) được bố trí 100% ở ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, tỉ lệ xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương không vượt quá 50% tổng số cấp phó của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc cấp xã.

Bỏ điều kiện về thời gian giữ ngạch công chức

Một trong những nội dung đáng chú ý là điều kiện, tiêu chuẩn xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với công chức được bố trí vào vị trí việc làm chuyên viên chính và tương đương.

Theo Bộ Nội vụ, nguyên tắc xếp ngạch công chức được thực hiện theo đúng vị trí việc làm. Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì được xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đó. Đồng thời, việc xếp ngạch phải căn cứ vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Căn cứ các quy định hiện hành, khi xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương theo vị trí việc làm đối với công chức không yêu cầu điều kiện về thời gian giữ ngạch thấp hơn liền kề, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức như quy định trước đây.

“Điều kiện, tiêu chuẩn xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm được căn cứ vào bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm đó”, Bộ Nội vụ nêu rõ.