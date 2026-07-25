Va chạm với xe đầu kéo, hai nữ sinh thương vong

TPO - Vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe đạp điện trên tuyến đường gần khu vực bến số 1 cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) khiến một nữ sinh tử vong, một em khác bị thương.

Ngày 25/7, thông tin từ UBND phường Vũng Áng (Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người thương vong.

Theo đó, khoảng 22h40 ngày 24/7, xe ô tô đầu kéo mang biển số Lào do tài xế Phan Thanh Q. (sinh năm 1972, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 12C theo hướng từ Cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Trị) về cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).

Khi đến đoạn đường gần khu vực bến số 1 cảng Vũng Áng, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Chu Thị Thanh T. (sinh năm 2011) điều khiển, chở theo em Lê Thị Phi Y. (sinh năm 2011, cùng trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh).

Cú va chạm khiến em Chu Thị Thanh T. tử vong tại chỗ, em Lê Thị Phi Y. bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe đạp điện bị hư hỏng nặng, nhiều vết dầu loang xuất hiện trên mặt đường sau vụ tai nạn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.