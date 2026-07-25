Điểm nghẽn khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở Thái Nguyên chưa đạt kỳ vọng

TPO - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm của tỉnh Thái Nguyên tuy ở mức cao nhưng vẫn chưa như kỳ vọng. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, Thái Nguyên sẽ triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là tháo gỡ điểm nghẽn về GPMB, tái định cư các dự án.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết tổng số vốn được giao năm 2026 gần 9.300 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng giao là 7.306 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy định hơn 1.978 tỷ đồng.

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm 2026 đến ngày 30/6/2026 là 3.869 tỷ đồng (bằng 39% so với kế hoạch giao). Đến ngày 9/7, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 48% kế hoạch năm.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, Thái Nguyên luôn nằm trong nhóm các tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước. Đến ngày 2/7, tỷ lệ giải ngân của Thái Nguyên đứng thứ 6 trong toàn quốc.

Dù vậy, tỉnh Thái Nguyên cho rằng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa như kỳ vọng.

Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 17/7, Giám đốc Sở Tài chính Thái Nguyên Lê Kim Phúc cho rằng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa như kỳ vọng do nhiều nguyên nhân.

Cao tốc CT.07 đang được tỉnh Thái Nguyên hoàn thiện từ 4 làn lên 6 làn xe.

Trong đó, điểm nghẽn lớn nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư nhiều dự án còn chậm, nhất là dự án trọng điểm. Các dự án này chậm trễ trong công tác kiểm đếm, xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường... Đặc biệt, có dự án chưa phát sinh tiến độ giải ngân do điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án.

Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng, giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến tài chính của nhà đầu tư. Ngoài ra, khi thực hiện chính quyền 2 cấp, việc chuyển giao dự án còn mất nhiều thời gian, trình độ cán bộ chưa đồng đều, lại kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ…

Ông Lê Kim Phúc cho rằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Sở tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, họp hàng tháng với từng chủ đầu tư, từng địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, gắn kết quả giải ngân vốn đầu tư công với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tỉnh cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, GPMB, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất. Tỉnh cần khẩn trương tổ chức thi công các dự án, nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng của dự án...

Còn theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh luôn duy trì trong top 6 cả nước, nếu tập trung hơn có thể đứng thứ 3.

Trong những tháng cuối năm, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Chủ tịch Vương Quốc Tuấn cho biết tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thu hút vốn đầu tư FDI để đạt 11 tỷ USD. Trong đó, Thái Nguyên sẽ ưu tiên doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ chất lượng cao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về GPMB để tạo quỹ đất sạch sẵn có cho nhà đầu tư.

Đặc biệt, tỉnh sẽ đẩy mạnh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, như mở rộng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên, các tuyến đường liên kết vùng, đường Vành đai V, Quốc lộ 17 và các dự án hạ tầng trọng điểm khác.