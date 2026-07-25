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Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng

TPO - Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Sáng 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Tham gia đoàn công tác còn có Trung tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy.

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Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đại biểu dự lễ dâng hoa, dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Ngô Tùng)
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Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú.
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Đại tướng Phan Văn Giang và đại biểu mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các vị tiền bối cách mạng đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đoàn công tác Chính phủ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

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Đại tướng Phan Văn Giang thành kính dâng hương tại Bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

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Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
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Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Ngô Tùng)

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, tính đến hết ngày 24/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Ngô Tùng
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