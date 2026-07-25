Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vỏ lãi bốc cháy sau va chạm với phà chở khách, một người tử vong tại chỗ

Tân Lộc

TPO - Sau cú va chạm với phà chở khách ngang sông, chiếc vỏ lãi bốc cháy rồi chìm, người lái vỏ lãi tử vong tại chỗ.

Ngày 25/7, tin từ UBND xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy làm một người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h40 ngày 24/7, tại khu vực bến phà qua sông Tuyền Vy (xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau), chiếc vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông - PV) xảy ra va chạm với chiếc phà chở khách sang sông.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc vỏ lãi bốc cháy rồi chìm xuống sông, người lái cũng tử nạn tại hiện trường.

2aoboqmnqp6q9xmorfbtckqs30kylpzjzntamf1k.jpg
Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh cắt từ clip.

Người lái vỏ lãi tử nạn được xác định là anh N.T.G. (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, Cà Mau), còn phà khách do anh Ngô Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Hòa Bình) cầm lái.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Vĩnh Mỹ đã có mặt, phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, vớt thi thể nạn nhân và vỏ lãi.

Đồng thời, công an xã đã báo cáo với công an tỉnh Cà Mau để lấy lời khai người lái phà, những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tân Lộc
#vụ va chạm #Cà Mau #vỏ lãi #phà #tử vong #tai nạn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe