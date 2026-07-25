Vỏ lãi bốc cháy sau va chạm với phà chở khách, một người tử vong tại chỗ

TPO - Sau cú va chạm với phà chở khách ngang sông, chiếc vỏ lãi bốc cháy rồi chìm, người lái vỏ lãi tử vong tại chỗ.

Ngày 25/7, tin từ UBND xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy làm một người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h40 ngày 24/7, tại khu vực bến phà qua sông Tuyền Vy (xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau), chiếc vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông - PV) xảy ra va chạm với chiếc phà chở khách sang sông.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc vỏ lãi bốc cháy rồi chìm xuống sông, người lái cũng tử nạn tại hiện trường.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh cắt từ clip.

Người lái vỏ lãi tử nạn được xác định là anh N.T.G. (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, Cà Mau), còn phà khách do anh Ngô Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Hòa Bình) cầm lái.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Vĩnh Mỹ đã có mặt, phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, vớt thi thể nạn nhân và vỏ lãi.

Đồng thời, công an xã đã báo cáo với công an tỉnh Cà Mau để lấy lời khai người lái phà, những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.