Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dự lễ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Dự buổi lễ có nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Về phía Đồng Nai, có Bí thư Thành uỷ Vũ Hồng Văn; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao sự phối hợp của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Đồng Nai với Quân khu 7, tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam; đồng thời, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người con đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang ôn lại những trận đánh hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại vùng đất xã Minh Đức mà các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Thành ủy Đồng Nai, Quân khu 7, nhất là các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, cùng các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện tốt ba trọng tâm.

Một là, Quân khu 7, TP. Đồng Nai huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả tìm kiếm, quy tập. Đồng thời, tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; kịp thời bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.

Hai là, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải triển khai thận trọng, bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng hơn; mỗi đồng chí phải luôn nêu cao tấm lòng thành kính, tri ân, thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, tâm huyết nhất (quyết tâm làm, làm bằng được) để bảo vệ, lấy được mẫu xét nghiệm xác định được danh tính của các liệt sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ về nơi quy tập.

Ba là, Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch trên địa bàn; đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, khoanh vùng các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ, để tổ chức khai quật, tìm kiếm hoàn thành mục tiêu đề ra.

"Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nguyện làm hết sức mình với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn để đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" - Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, cho biết, trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tổng số hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, TP. Đồng Nai được tìm kiếm, quy tập là 55 bộ.

Nhiều cựu chiến binh nhớ lại thời kháng chiến cũng từng có những kỷ vật như những dị vật vừa tìm thấy tại khu mộ tập thể xã Minh Đức

Theo đó, từ ngày 14/7/2026, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 - Ban Chỉ đạo TP. Đồng Nai chỉ đạo Bộ CHQS Đồng Nai đã vào cuộc quyết liệt, khẩn trương tiến hành khảo sát, huy động lực lượng, phương tiện, vật chất và trang thiết bị tổ chức mở rộng phạm vi đào thăm dò tại khu vực xã Minh Đức, đến ngày 20/7/2026 đã phát hiện 21 bộ hài cốt cùng nhiều di vật của liệt sĩ.

"Việc phát hiện được khu mộ tập thể mới chỉ là bước khởi đầu, khối lượng công việc phía trước còn lớn, đòi hỏi phải tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, tỉ mỉ khoa học, chặt chẽ, tôn kính nhất đối với các Anh hùng liệt sĩ. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cựu Chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội quê hương và gia đình"- bà Hoàng cho biết.

Một dị vật được tìm thấy trong quá trình khai quật mộ tập thể tại xã Minh Đức.

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Quân khu 7, lãnh đạo TP. Đồng Nai tặng quà cho các nhân chứng, động viên các đội công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu, người dân đã đưa các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đến nơi quy tập chờ ngày tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.