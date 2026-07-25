Công đoàn Bắc Ninh tạo dấu ấn sau một năm sáp nhập

Sau một năm hợp nhất tỉnh, Công đoàn Bắc Ninh không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức mà còn tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, phát triển đoàn viên và đổi mới phương thức hoạt động.

Phóng viên Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Thạch Văn Chung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh về những kết quả nổi bật sau một năm sáp nhập và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Thưa ông, sau một năm hợp nhất tỉnh, đâu là kết quả nổi bật nhất của Công đoàn tỉnh Bắc Ninh?

Ông Thạch Văn Chung: Có thể khẳng định, một năm qua là giai đoạn nhiều thách thức khi mô hình tổ chức, phạm vi quản lý và phương thức hoạt động đều thay đổi. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cùng sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Ông Thạch Văn Chung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tặng quà công nhân.

Các chỉ tiêu trọng tâm năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đây là nền tảng quan trọng để Công đoàn Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sau sáp nhập, việc đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động được Công đoàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện như thế nào?

Ông Thạch Văn Chung: Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn.

Sau một năm, các cấp Công đoàn đã tổ chức 75 cuộc đối thoại, diễn đàn với hơn 20.000 đoàn viên, người lao động, tiếp nhận 975 ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến tiền lương, điều kiện làm việc, an sinh xã hội và các chính sách đối với công nhân.

Điểm nhấn là Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh với cán bộ, đoàn viên và người lao động. Tại đây, 18 nhóm kiến nghị về tiền lương, nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, an toàn thực phẩm, an toàn lao động và các thiết chế phục vụ công nhân đã được lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành trực tiếp giải đáp, chỉ đạo xử lý.

Qua đó, vai trò của Công đoàn với tư cách là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động tiếp tục được khẳng định.

“Bữa cơm Công đoàn” là một dấu ấn nổi bật của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh.

Công tác chăm lo đời sống đoàn viên sau sáp nhập có gì mới, thưa ông?

Ông Thạch Văn Chung: Chúng tôi luôn tâm niệm mọi hoạt động phải hướng về đoàn viên và người lao động.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn đã trao 16.409 suất quà, hỗ trợ 22.831 vé xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình "Tết Sum vầy", "Chợ Tết Công đoàn", "Chuyến xe Công đoàn", "Bữa cơm Công đoàn"...

Riêng trong Tháng Công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 40 gian hàng phục vụ hơn 10.000 lượt công nhân, phát 5.000 phiếu mua hàng ưu đãi với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Chúng tôi cũng phối hợp triển khai chương trình "Trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh", khám sức khỏe miễn phí cho 3.000 công nhân, từ đó lan tỏa để các doanh nghiệp tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho trên 150.000 đoàn viên, người lao động.

Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" được đánh giá là điểm nhấn sau sáp nhập. Ông có thể chia sẻ rõ hơn?

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026.

Ông Thạch Văn Chung: Đây là chương trình mang nhiều ý nghĩa và tạo sức lan tỏa rất lớn. Ngay trong tháng 7/2025 - dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chương trình đã thu hút 253.383 đoàn viên, người lao động tham gia với tổng kinh phí hơn 15,39 tỷ đồng.

Đến Tháng Công nhân năm 2026, đã có 516 công đoàn cơ sở phối hợp doanh nghiệp tổ chức bữa cơm cho 277.009 đoàn viên, tổng kinh phí trên 18,12 tỷ đồng, giá trị bình quân 65.440 đồng/suất, cao gần gấp ba lần suất ăn hằng ngày.

Điều quan trọng nhất không chỉ là giá trị bữa ăn mà chương trình còn phản ánh hiệu quả của hoạt động đối thoại, thương lượng giữa Công đoàn với doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, gắn kết và ổn định.

Ông kỳ vọng gì vào chặng đường phát triển tiếp theo của Công đoàn tỉnh Bắc Ninh?

Ông Thạch Văn Chung: Sau một năm hợp nhất, điều đáng mừng nhất là toàn hệ thống đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất và thích ứng rất nhanh với mô hình mới.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể; mở rộng các chương trình phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động.

Trong bối cảnh Bắc Ninh đang trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước với gần 700.000 đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với công nhân và đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Xin trân trọng cảm ơn ông!