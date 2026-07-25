Khởi tố tài xế xe đầu kéo thông chốt CSGT, bỏ chạy hàng trăm km

TPO - Ngày 25/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo (SN 1999, trú tại xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tài xế này không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe đầu kéo, thông chốt CSGT và bỏ chạy suốt quãng đường khoảng 130 km.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, rạng sáng 18/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe đầu kéo biển kiểm soát 21H-107.05 kéo theo sơ mi rơ moóc không gắn biển số, có dấu hiệu thay đổi kích thước thành thùng xe nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy.

Quá trình truy đuổi, mặc dù lực lượng CSGT đã liên tục phát tín hiệu ưu tiên, sử dụng loa yêu cầu dừng xe và triển khai các tổ công tác trên tuyến phối hợp đón dừng, đối tượng vẫn cố tình điều khiển phương tiện lao qua các chốt kiểm soát trên địa bàn, làm hư hỏng các lô phản quang phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát rồi tiếp tục bỏ chạy theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Phòng CSGT Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) triển khai các biện pháp truy đuổi, đón dừng phương tiện.

Hình ảnh lực lượng CSGT phát tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng Bảo không chấp hành.

Sau khoảng 130 km, lực lượng Công an đã kiểm soát được phương tiện tại khu vực IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Quá trình làm việc xác định, Bảo không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe đầu kéo, xe có cơi nới thành thùng, cố tình thông chốt kiểm soát và bỏ chạy trên quãng đường dài.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp an toàn của lực lượng thi hành công vụ và người tham gia giao thông.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý hành vi phạm tội của đối tượng.