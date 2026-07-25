Tổng thống Mỹ Trump: Các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc hai hướng đi trong cuộc xung đột với Iran: Tiếp tục, thậm chí gia tăng các hoạt động quân sự hoặc theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao. Ông khẳng định các cuộc đàm phán với Tehran vẫn đang diễn ra và cho rằng phía Iran đang thể hiện mức độ nghiêm túc nhất từ trước đến nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (24/7) cho biết chính quyền của ông đang cân nhắc hai kịch bản để kết thúc cuộc xung đột với Iran: Tiếp tục chiến dịch quân sự hoặc thúc đẩy một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục khi được hỏi về chiến lược khỏi cuộc chiến, ông Trump cho biết: "Tôi nghĩ có rất nhiều phương án như vậy... Có một lối thoát quân sự, đó là chúng ta tiếp tục như hiện tại, thậm chí có thể tăng cường độ và điều đó sẽ phá hủy mọi thứ. Hoặc có một cách thông minh hơn là đạt được một thỏa thuận. Họ cũng muốn có thỏa thuận, dù tôi không nghĩ họ đã sẵn sàng", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc với Tehran ngay cả khi quân đội Mỹ đã bước sang đêm thứ 13 liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran. Ông cho biết Iran dường như đang "nghiêm túc hơn" trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

"Chúng tôi đang nói chuyện với họ ngay lúc này. Họ có vẻ đang nghiêm túc hơn, có lẽ vì những lý do hiển nhiên. Đây là mức độ nghiêm túc nhất mà tôi từng thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu", ông nói.

Khi được hỏi ai đại diện phía Mỹ tham gia các cuộc đàm phán, ông Trump trả lời rằng "hầu như tất cả mọi người", đồng thời cho biết Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đều tham gia tiến trình này.

Tổng thống cho biết ông không vội vàng đạt được thỏa thuận trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

"Chúng ta phải làm cho đúng", ông nói.

Phát biểu tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng sau đó, ông Trump tiếp tục đề cập đến cuộc chiến với Iran và khẳng định các chiến dịch quân sự của Mỹ đã gây tổn thất nặng nề cho Tehran.

"Mặc dù bạn thấy mọi chuyện có vẻ khác, nhưng họ vẫn chỉ còn rất ít máy bay không người lái", ông nói.

Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng đạt được một giải pháp ngoại giao.

"Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp, nhưng tôi sẵn sàng lắng nghe", Tổng thống Mỹ cho biết.