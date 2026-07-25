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Thế giới

Mỹ - Iran bất ngờ dừng tấn công sau gần hai tuần

Minh Hạnh

TPO - Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã không thông báo về việc tiến hành các cuộc tấn công Iran trong đêm 24/7, sau khi liên tục dội hỏa lực vào nước này suốt gần hai tuần qua.

Trong 13 đêm liên tiếp trước đó, CENTCOM đã đăng tải thông báo trên X về việc tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu quân sự ở Iran. Tuy nhiên, không có thông báo nào tương tự vào đêm ngày 24, rạng sáng 25/7 (theo giờ Mỹ). Hiện chưa rõ có phải vì CENTCOM đã không tiến hành hành động quân sự chống lại Iran hay không.

Tính đến sáng 25/7, truyền thông nhà nước Iran cũng chưa đưa tin về bất kỳ cuộc tấn công hay vụ nổ nào trong nước suốt đêm qua.

Các đồng minh của Mỹ là Bahrain, Jordan và Kuwait dường như không báo cáo bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào của Iran trong đêm qua.

Ba quốc gia này, đều có các căn cứ quân sự của Mỹ, đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ ​​các cuộc tấn công của Tehran trong 13 ngày qua.

Tuy nhiên, tiếng súng vẫn chưa ngưng hẳn ở Trung Đông. Khi liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu đã tấn công các mục tiêu tại cảng Hodeidah do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen vào ngày 25/7.

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Cuộc tấn công vào cảng Hodeidah. (Ảnh: X)

Người phát ngôn của liên quân - Thiếu tướng Turki Al-Maliki - cho biết trong một tuyên bố, rằng các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm quân sự được sử dụng để "đe dọa các tàu thương mại".

Lực lượng Houthi - được Iran hậu thuẫn, kiểm soát phần lớn Yemen - đã tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Ả-rập Xê-út vào tuần trước, đồng thời tấn công một số tàu của Ả-rập Xê-út trên Biển Đỏ.

Ngay sau cuộc tấn công vào Hodeidah, thành phố công nghiệp Jazan của Ả-rập Xê-út được cho là đã bị tấn công trả đũa bởi lực lượng Houthi. Các báo cáo cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát tại một cơ sở do công ty dầu khí quốc doanh Aramco điều hành.

Các quan chức xác nhận với Al Jazeera rằng Washington và Tehran vẫn đang trao đổi thông điệp, và các bên trung gian đang tích cực tham gia quá trình này, đưa ra các đề xuất. Tuy nhiên chưa có nhiều tiến triển được ghi nhận, vì có những khác biệt cơ bản giữa lập trường của các bên.

Hiện nay vấn đề chính là sự thiếu tin tưởng giữa hai bên.

Minh Hạnh
CNN, Al Jazeera, RT
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