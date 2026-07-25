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Thế giới

Không thể phục chức, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine được quân đội Ý chiêu mộ

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đã đề nghị ông Mykhailo Fedorov, người vừa bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, một vai trò cố vấn tại Ý.

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Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. (Ảnh: Pravda)

"Tôi đã gọi cho ông ấy ngay sau khi ông ấy bị miễn nhiệm và hỏi: Khi nào ông muốn đến Rome và làm việc với tôi với tư cách cố vấn?", ông Crosetto nói với nhật báo La Repubblica của Ý trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 25/7.

Khi được hỏi về phản hồi của ông Fedorov, ông Crosetto cho biết, cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine "rất xúc động" và coi lời đề nghị là "một biểu hiện của sự kính trọng, của tình bạn".

Ông Crosetto ca ngợi ông Fedorov là người thúc đẩy sự đổi mới trong quân đội, nói rằng ông là "một trong những người đã hoàn toàn viết lại luật chơi trên chiến trường". Ông Crosetto cho biết, ông Fedorov đã giúp Ukraine trước tiên là đối phó với lực lượng Nga, sau đó giành lại thế chủ động bằng cách định hình lại các hoạt động chiến trường thông qua các công nghệ mới.

Ông Fedorov, một nhà cải cách 35 tuổi, được những người ủng hộ ghi nhận là người đã thúc đẩy khả năng máy bay không người lái của Ukraine và thúc đẩy cải cách trong lĩnh vực quốc phòng.

Ông đã bất ngờ bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky miễn nhiệm khỏi chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng trong tháng này, gây ra làn sóng biểu tình hiếm hoi trong thời chiến ở Ukraine. Người biểu tình yêu cầu Tổng thống Zelensky phục chức cho ông Fedorov.

Ông đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị các vai trò khác, bao gồm cả vị trí phó thủ tướng, nhưng ông nói rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ vai trò nào khác trong chính phủ ngoài chức vụ bộ trưởng quốc phòng.

Minh Hạnh
Reuters
#Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov #biểu tình ở Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #cải tổ nội các Ukraine

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