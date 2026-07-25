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Pháp luật

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Bị xử lý hình sự vì đỗ xe sai quy định, dẫn tới tai nạn chết người

Hoài Nam

TPO - Đỗ xe trên đoạn đường cong có tầm nhìn bị che khuất, một tài xế xe đầu kéo ở Hà Tĩnh bị khởi tố sau vụ tai nạn giao thông khiến người đi xe máy tử vong.

Ngày 25/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND khu vực 5 truy tố bị can L.V.C. (SN 1985, trú xã Hương Bình) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo điều tra, khoảng 13h30 ngày 16/12/2025, tại Km781+500 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Kim Hoa, Hà Tĩnh xe máy do ông P.X.L. (SN 1962) điều khiển đã tông vào phía sau xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc do L.V.C. điều khiển đang dừng, đỗ bên đường. Hậu quả nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

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Đỗ xe sai quy định, tài xế xe đầu kéo bị khởi tố sau vụ tai nạn chết người. (Ảnh: Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh)

Cơ quan điều tra xác định L.V.C. đã dừng, đỗ xe không sát mép đường theo quy định, đồng thời đỗ trên đoạn đường cong bị che khuất tầm nhìn. Dù đã bật đèn và đặt thiết bị cảnh báo, việc dừng, đỗ tại vị trí này vẫn vi phạm quy định và là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Đối với người điều khiển xe máy, cơ quan điều tra xác định nạn nhân có sử dụng rượu, bia, thiếu quan sát và không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật nên xảy ra va chạm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không dừng, đỗ xe tại các vị trí nguy hiểm như đường cong, đầu dốc hoặc nơi bị che khuất tầm nhìn; tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia và luôn giảm tốc độ, chú ý quan sát khi tham gia giao thông.

Hoài Nam
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