Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Không để khó khăn làm lỡ mất cơ hội phát triển

TPO - Chiều 25/7, nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đỗ Thanh Bình khẳng định, sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố khơi dậy khát vọng phát triển, "nói ít, làm nhiều, làm đến cùng", không để khó khăn trở thành lý do làm chậm cơ hội của Cần Thơ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức vụ liên quan; chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định, ông Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định, Cần Thơ giữ vai trò đô thị hạt nhân, trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

"Cần Thơ là một trong sáu thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò đầu tàu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc phân công đồng chí Đỗ Thanh Bình trở lại giữ cương vị Bí thư Thành ủy sẽ tạo sự kế thừa, ổn định và phát huy hiệu quả kinh nghiệm lãnh đạo địa phương", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng tân Bí thư Thành ủy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển. Trong đó tập trung 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Không để lỡ cơ hội phát triển

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cho biết: "Trở lại Cần Thơ lần này, tôi mang rất nhiều cảm xúc. Đây không phải là cảm xúc của người lần đầu đến nhận công tác ở một địa phương mới, mà là cảm xúc của người được trở về nơi mình từng gắn bó, từng cùng tập thể lãnh đạo thành phố giải quyết nhiều công việc quan trọng".

Theo Tân Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình, Cần Thơ đã có nhiều đổi thay tích cực về diện mạo đô thị, hạ tầng và đời sống người dân. Tuy nhiên, thành phố vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của Trung ương.

"Cần Thơ có đầy đủ điều kiện để phát triển nhanh hơn. Một địa phương có thể thiếu nguồn lực trong một giai đoạn, nhưng không được phép thiếu khát vọng phát triển. Không thể lấy khó khăn làm lỡ mất đi cơ hội, bởi cơ hội phát triển không chờ đợi ai", ông Bình nhấn mạnh.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, chủ trương đúng nhưng triển khai chậm sẽ làm mất cơ hội. Cơ chế tốt nhưng cán bộ sợ trách nhiệm, không dám làm hoặc làm không đến cùng sẽ không thể chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình. (Ảnh: Nhật Huy)

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố kế thừa những thành quả đã đạt được, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, quyết tâm đưa Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Đỗ Thanh Bình cam kết giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, kỷ cương; khơi dậy khát vọng phát triển, "biến chủ trương thành hành động, biến tiềm năng thành kết quả, biến lợi thế thành năng lực cạnh tranh thực sự".

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ cam kết sẽ làm việc với tinh thần công tâm, khách quan, cầu thị; lắng nghe nhiều hơn ý kiến của cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp; gần cơ sở hơn, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện với phương châm "nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều và làm đến cùng".