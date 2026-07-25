Vì sao đường Võ Chí Công vẫn ngập sâu 30cm sau trận mưa rạng sáng 25/7?

TPO - Trưa 25/7, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) thông tin về tình hình tiêu thoát nước sau trận mưa dông rạng sáng cùng ngày. Đáng chú ý, bên cạnh các dự án chống ngập phát huy hiệu quả giúp thoát nước nhanh, đơn vị cũng chỉ rõ nguyên nhân khiến đường Võ Chí Công xảy ra úng ngập sâu 30cm, giao thông đi lại khó khăn.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, từ khoảng 5h00 ngày 25/7, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa dông trên diện rộng. Đến 6h30 cùng ngày, lượng mưa đo được tại các khu vực dao động từ 34,6 mm đến 127,4 mm, tập trung lớn tại xã Vĩnh Thanh (127,4 mm), phường Hai Bà Trưng (115,4 mm), phường Phú Thượng và xã Phú Xuyên (98,5 mm), phường Văn Miếu (97,9 mm), phường Tây Hồ (97 mm), phường Hoàn Kiếm (85 mm)...

Lực lượng thoát nước ứng trực, vận hành máy bơm hạ mực nước tại khu vực đường Võ Chí Công sáng 25/7.

Ngay khi xảy ra mưa, Trung tâm đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị liên quan triển khai lực lượng ứng trực, vệ sinh ga thu, khơi thông dòng chảy, phối hợp mở đập Cầu Quang từ 5h00 và vận hành đồng bộ các trạm bơm đầu mối như Yên Sở (12/20 tổ máy), Cổ Nhuế (4/4 máy), Đồng Bông 1 và 2 (cùng 3/3 máy), Cầu Ngà 1 (2 máy), Cầu Ngà 3 (1 máy), Đồng Tép (2 máy) để hạ mực nước hệ thống.

Trận mưa khiến một số khu vực như Nguyễn Gia Bồng, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, Phú Xá, Vĩnh Hưng, Đinh Tiên Hoàng, Phùng Hưng, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, ngõ 165 Thái Hà, Nguyễn Đình Tứ, Lệ Mật, đường Võ Chí Công (đoạn ngõ 679 - 685 Lạc Long Quân)... ngập cục bộ mặt đường 10-15 cm. Sau khi mưa kết thúc 15-30 phút, từ 6h30 đến 7h00, các điểm này cơ bản rút hết nước. Đến 8h00, thành phố tạnh mưa và không còn điểm ngập.

Riêng đường Võ Chí Công đoạn trước tòa nhà UDIC xảy ra úng ngập sâu 30 cm khiến các phương tiện lưu thông chậm, đến 7h45 nước mới rút hết. Thông tin về việc này, Trung tâm cho biết khu vực có địa hình dạng "yên ngựa" võng thấp, lượng mưa tại Phú Thượng gần 100 mm trút xuống trong thời gian ngắn vượt khả năng thu gom tức thời.

Về nguyên nhân, hướng tiêu thoát nước chính của khu vực phụ thuộc vào hệ thống hồ điều hòa Ciputra và trạm bơm Phú Thượng. Tuy nhiên, hệ thống này đang trong quá trình được chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long thi công hoàn thiện; công tác ứng trực, vận hành trạm bơm trong thời gian xảy ra mưa chưa kịp thời dẫn đến mực nước hồ hạ chậm.

Nhằm hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã chủ động vận hành 2 máy bơm tại Nguyễn Hoàng Tôn, 2 máy bơm CP10 chuyển nước về ngõ 612 Lạc Long Quân và đắp bao tải cát, bạt chặn nước tràn vào ngõ 685 Lạc Long Quân. Đến gần 7h00, khi Trạm bơm Phú Thượng được đưa vào vận hành, điểm úng ngập đã rút hết nước sau khoảng 40 phút. Ngay trong sáng 25/7, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã làm việc với Công ty Nam Thăng Long để rà soát, thống nhất phương án ứng trực và vận hành đồng bộ hệ thống.