Hà Nội khởi công 144 dự án NOXH, 8 dự án cải tạo chung cư cũ trong năm 2026

TPO - Trong nửa cuối năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công, thi công 144 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, 159 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, 3 dự án nhà ở cho thuê và 8 dự án cải tạo chung cư cũ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 17 về kịch bản tăng trưởng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu GRDP “2 con số” trong 6 tháng cuối năm 2026.

Theo đó, thành phố xác định hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính quyền thành phố trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng quản trị bằng mục tiêu, điều hành bằng số liệu, đánh giá bằng kết quả và kiểm soát bằng sản phẩm đầu ra. Mỗi nhiệm vụ phải được lượng hóa thành chỉ tiêu cụ thể; mỗi chỉ tiêu phải xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra để theo dõi, đánh giá thường xuyên.

Nhiều chung cư cũ, cấp nguy hiểm được đặt mục tiêu sớm cải tạo

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc "một việc - một đầu mối - một người chịu trách nhiệm - một thời hạn hoàn thành - một kết quả cụ thể"; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, phối hợp hình thức hoặc chậm xử lý công việc. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn đối với các nhiệm vụ trọng điểm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở thực tiễn 6 tháng cuối năm, để hoàn thành mục tiêu GRDP cả năm 2026 đạt từ 11% trở lên, UBND thành phố xác định kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 như sau: Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm tăng 13,44%, (trong đó, quý III tăng 12,54%; quý IV tăng 14,26%).

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, Sở Công thương được giao tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ưu tiên phát triển 4 nhóm ngành công nghiệp trọng điểm gồm chế biến, chế tạo công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ; điện tử - bán dẫn - tự động hóa và công nghiệp số, lấy công nghiệp chế biến, chế tạo làm động lực tăng trưởng. Thành phố cũng đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, chuyển đổi cụm công nghiệp sinh thái, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, nghiên cứu - phát triển (R&D) và logistics.

Đối với lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng có nhiệm vụ rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi hằng tuần tiến độ các dự án trọng điểm; bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và kiểm soát giá vật liệu. Thành phố đặt mục tiêu khởi công, thi công 144 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, 159 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, 3 dự án nhà ở cho thuê và 8 dự án cải tạo chung cư cũ.

Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Hà Nội yêu cầu tổ chức ít nhất một chương trình xúc tiến thương mại hoặc kết nối cung cầu quy mô lớn mỗi tháng... Đồng thời, thành phố sẽ hình thành 3 trung tâm công nghiệp văn hóa, 1 khu phát triển thương mại - văn hóa và 2 mô hình kinh tế đêm, phát triển các sản phẩm du lịch mới như du lịch MICE, du lịch đêm, du lịch y tế và du lịch nông nghiệp.

Về giáo dục, y tế, thành phố yêu cầu hoàn thành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập gắn với nhu cầu thực tế, không để gia tăng quá tải trường lớp; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo và ngoại ngữ. Ngành y tế tập trung phát triển y tế chuyên sâu, y tế thông minh, mở rộng bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa và thúc đẩy xã hội hóa y tế.

Về đầu tư công, UBND thành phố đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn. Sở Tài chính được giao công khai tiến độ giải ngân của từng dự án, từng chủ đầu tư; linh hoạt điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; đồng thời áp dụng chế tài đối với chủ đầu tư, nhà thầu chậm tiến độ.

UBND các xã, phường và các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân theo tuần, theo tháng; đẩy mạnh thi công "3 ca, 4 kíp", thi công ban đêm đối với các hạng mục phù hợp, khẩn trương giải phóng mặt bằng và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan...